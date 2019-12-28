вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колишній «волинянин» Марко Девіч гратиме в Першій лізі

Колишній «волинянин» Марко Девіч гратиме в Першій лізі
Український нападник Марко Девіч вирішив продовжити свою кар'єру футболіста.

Про це повідомляє ресурс Футбольні трансфери

За інформацією видання, 36-річний екс-форвард збірної України вже домовився про все з одеським "Чорноморцем".

Про перехід Марка Девіча у "Чорноморець" говорили влітку, але тоді українець сербського походження не підсилив "моряків".

Попереднім клубом Девіча був сербський "Вождовац", звідки Марко нещодавно пішов вільним агентом.

Як відомо, луцька "Волинь" стала для Марко Девіча першим українським клубом. За "хрестоносців" Девіч грав з 2004 по 2006 роки. Згодом перейшов у "Металіст", потім у "Шахтар".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Марко Девіч, Волинь, Україна, Чорноморець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній «волинянин» Марко Девіч гратиме в Першій лізі
Сьогодні, 05:25
Медики назвали 5 напоїв, які полегшують симптоми кашлю
Сьогодні, 04:15
Слідом за Філаретом: ще один митрополит відкликав свій підпис під рішенням про ліквідацію УПЦ КП
Сьогодні, 03:12
Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 02:24
Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні
Сьогодні, 01:21
Схожі новини
Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони Яке свято 5 січня та чому сьогодні не можна працювати з гострими предметами: традиції, прикмети, заборони
05 січень, 10:25
Ексгравець «Волині» несподівано покинув європейський клуб Ексгравець «Волині» несподівано покинув європейський клуб
04 січень, 07:46
#Напиши листа Марківу: лучани долучилися до всеукраїнської акції на підтримку незаконно ув'язненого в Італії нацгвардійця #Напиши листа Марківу: лучани долучилися до всеукраїнської акції на підтримку незаконно ув'язненого в Італії нацгвардійця
28 грудень, 2019, 10:03
Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня Українців попереджають про погіршення погодних умов 29 грудня
28 грудень, 2019, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишній «волинянин» Марко Девіч гратиме в Першій лізі
Сьогодні, 05:25
 0
Медики назвали 5 напоїв, які полегшують симптоми кашлю
Сьогодні, 04:15
 0
Слідом за Філаретом: ще один митрополит відкликав свій підпис під рішенням про ліквідацію УПЦ КП
Сьогодні, 03:12
 0
Історія легендарної «Ковельчанки», якій більше 100 років. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 02:24
 0
Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні
Сьогодні, 01:21
 0
Медіа
відео
1/8