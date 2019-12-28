Колишній «волинянин» Марко Девіч гратиме в Першій лізі
Сьогодні, 05:25
Український нападник Марко Девіч вирішив продовжити свою кар'єру футболіста.
Про це повідомляє ресурс Футбольні трансфери
За інформацією видання, 36-річний екс-форвард збірної України вже домовився про все з одеським "Чорноморцем".
Про перехід Марка Девіча у "Чорноморець" говорили влітку, але тоді українець сербського походження не підсилив "моряків".
Попереднім клубом Девіча був сербський "Вождовац", звідки Марко нещодавно пішов вільним агентом.
Як відомо, луцька "Волинь" стала для Марко Девіча першим українським клубом. За "хрестоносців" Девіч грав з 2004 по 2006 роки. Згодом перейшов у "Металіст", потім у "Шахтар".
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Про це повідомляє ресурс Футбольні трансфери
За інформацією видання, 36-річний екс-форвард збірної України вже домовився про все з одеським "Чорноморцем".
Про перехід Марка Девіча у "Чорноморець" говорили влітку, але тоді українець сербського походження не підсилив "моряків".
Попереднім клубом Девіча був сербський "Вождовац", звідки Марко нещодавно пішов вільним агентом.
Як відомо, луцька "Волинь" стала для Марко Девіча першим українським клубом. За "хрестоносців" Девіч грав з 2004 по 2006 роки. Згодом перейшов у "Металіст", потім у "Шахтар".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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