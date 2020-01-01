Повідомили, коли з Ірану в Україну повернуть тіла загиблих в авіатрощі

Президент Українипровів телефонну розмову з Президентом Ісламської Республіки Іранщодо повернення тіл загиблих в авіакатастрофі українців.Розмова відбулася з ініціативи іранської сторони, - йдеться на сайті Президента України.Хасан Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України». Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.«Визнання «ракетної версії» як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права», – сказав Володимир Зеленський.Президент України зауважив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій і наголосив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.«Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися», – підкреслив Президент України.Хасан Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.Міністерство закордонних справ України негайно надішле Ірану ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, серед іншого – юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні.