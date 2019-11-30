Двох волинян, яких перед Новим роком випустили з колонії, знову арештували за злочини

Двох волинян, які, заледве звільнившись із колонії, знову вчинили злочини, взяли під вартуЗа клопотанням прокурорів Луцької місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях про вчинення34-річного лучанина і 35-річного жителя Торчина взяли під варту за крадіжку і грабіж, - повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.Луцький міськрайонний суд обрав обом чоловікам запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Зранку 4 січня 2020 року у приміщенні автостанції №1 у Луцьку молодший зі зловмисників поцупив із вітрини кіоску мобільний телефон вартістю 400 гривень.Старший же у ніч на 6 січня 2020 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирвав на вулиці Фабричній в обласному центрі із рук перехожого мобільний телефон вартістю 5 тисяч гривень.Обох невдовзі після вчинення злочину затримали правоохоронці.З'ясувалося, що 27 грудня 2019 року чоловіки звільнилися із місць позбавлення волі, де відбували покарання (молодший - за крадіжки, старший – за розбій).Обом затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину і найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.До слова, за вчинення крадіжки повторно Кримінальним кодексом України передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.За вчинення повторно грабежу – покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.