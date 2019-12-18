У Луцьку помер військовий льотчик у відставці
Сьогодні, 22:18
У Луцьку відійшов у вічність військовий льотчик у відставці, майор Військово-Повітряних Сил у відставці Віктор Чернишов.
Чоловік помер 11 січня, о 10:30, на 85-му році життя, - йдеться у повідомленні на сторінці організації волинських авіалюбителів “ОВАЛ”/Луцький Аероклуб “Крила Волині” у фейсбуці.
Віктор Чернишов був одним з найстарших ветеранів 806-го ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку винищувачів-бомбардувальників (806 бап м. Луцьк.).
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Чоловік помер 11 січня, о 10:30, на 85-му році життя, - йдеться у повідомленні на сторінці організації волинських авіалюбителів “ОВАЛ”/Луцький Аероклуб “Крила Волині” у фейсбуці.
Віктор Чернишов був одним з найстарших ветеранів 806-го ордена Суворова 3-го ступеня авіаційного полку винищувачів-бомбардувальників (806 бап м. Луцьк.).
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