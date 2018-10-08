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Біля Луцька водій збив на пішохідному переході дитину і втік. ВІДЕО

Біля Луцька водій збив на пішохідному переході дитину і втік. ВІДЕО
Водій Daewoo Lanos збив дитину на пішохідному переході в селі Забороль і втік, але поліцейські оперативно затримали порушника.

Повідомлення про наїзд луцькі патрульні отримали сьогодні, близько 9 години, - йдеться на сторінці поліції у фейсбуці.

На місці події встановили, що 9-річна дівчина, учениця 4 класу Заборольської школи, рухалась по пішохідному переходу. У той момент, коли вантажівка зупинилась, аби пропустити дитину, водій легковика почав обганяти її і скоїв наїзд на пішохода. На відео, наданому представником компанії, що розташована поруч, видно, що дівчинка падає, а водій легковика їде далі.



Медики оглянули дитину і, на щастя, ушкоджень не виявили, дівчинка отримала лише переляк, тож її не госпіталізовували. На місце прибули також слідчий районного відділку поліції та сільський голова Забороля.

Завдяки спільним зусиллям, переглянувши відео з камери спостереження та проаналізувавши відео з реєстратора, патрульні встановили номерний знак автомобіля-винуватця та його власника.

Через незначний проміжок часу автомобіль, що підходив по орієнтуванню, а саме, Daewoo Lanos червоного кольору, виявили на одному з в’їздів у Луцьк та зупинили.

67-річний лучанин не зміг пояснити, чому здійснював обгін фактично на пішохідному переході, також сказав, що не зрозумів, що збив дитину, мовляв, подумав, що та просто спіткнулась, тож поїхав далі.

Патрульні притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП та ч. 2 ст. 122 (порушення правил обгону) КУпАП і наклали штраф в розмірі 425 гривень.

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Теги: ДТП, Луцьк, Забороль
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Коментарі 3
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Штраф?! Там чисте позбавлення посвідчення водія і перездача знання ПДР МАЄ БУТИ! СКІЛЬКИ ДІТЕЙ МАЄ ПОСТРАЖДАТИ ЧЕРЕЗ 425 ГРН???
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А підарас на мусоровозі чим кращий від того що втік?
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Треба поцікавитись, чи водять батьки цю дитиню до церкви!
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