В столиці Ірану - протиурядові протести





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Вони повідомляють, що люди вийшли вшанувати пам’ять загиблих в авіакатастрофі, але звучали політичні лозунги. Наразі протести все ще тривають. Утім за непідтвердженою інформацією, яку повідомляють hromadske очевидці, поліція розігнала протестувальників за допомогою сльозогінного газу й дубинок.



Окрім столиці Ірану, протести відбулися також на півдні країни в місті Ширазі, передає перська служба ВВС.



Один з жителів Тегерану, який просить не називати свого імені, повідомив, що під час акції протесту відбулися сутички.



«Центр міста зачинено. 700-800 з них (протестувальників — ред.) — студенти, вони протестували мирно. Прийшли люди з-поза меж університету й почали вигукувати гасла і вступати в сутички з людьми», — сказав він.



#Iranianregime anti Riot shooting directly at demonstraters in #Tehran Right now. pic.twitter.com/xPJ1mPKKYJ — mina bai (@bai_mina) 11 січня 2020 р.





Як повідомляють у BBC, сотні людей зібралися біля Тегеранського політехнічного університету, щоб протестувати проти недостатньої прозорості у висновках про причини катастрофи українського пасажирського літака. Як уточнили в коментарі hromadske очевидці, саме політехнічний університет став місцем збору активістів після того, як протести почалися біля трьох університетів.



Учасники акції, зокрема, кричали: «Хаменеї (Алі Хаменеї, Верховний лідер Ірану — ред.) — убивця, його уряд — корумпований».



Інформацію про протести підтверджує й повідомлення напівофіційного іранського інформаційного агентства Fars. Кореспондент видання повідомляє, що натовп студентів «вигукував руйнівні гасла», провокуючи людей, і порвав плакат із фото генерала Касема Сулеймані.



BREAKING:

Police shot the protesters in Tehran right now!#IranProtests #IranPlaneCrash pic.twitter.com/tgaD9VAWJg — Alireza Azami (@Alireza__Azami) 11 січня 2020 р.





За даними RadioFreeEurope, акція проходить під гаслом: «Відставки недостатньо, потрібно судове переслідування». Студенти скандували «Ганьба» щодо іранських лідерів, закликаючи до справедливості у справі з катастрофою літака. Також повідомляється, що деякі з них скандували: «Референдум, референдум — єдиний шлях порятувати іранський народ».



فریاد فریاد، از اینهمه بیداد#دروغ_سخت

جلوی دانشگاه پلی تکنیک pic.twitter.com/iFmkoFF0iX — Bahare Hedayat (@HedayatBahare) 11 січня 2020 р.





Одне з гасел, яке звучало на протестах 11 січня — «1500 наших людей убито в листопаді». Такі дані в грудні минулого року навів Reuters із посиланням на власні джерела, утім офіційно Тегеран їх заперечив.



Нагадаємо, в Ірані й до цього тривали протести, спричинені скрутним економічним становищем, зокрема — підвищенням цін на пальне через санкції США. Вони почалися в середині листопада і супроводжувалися блокуванням у країні мобільного зв'язку та інтернету, масовими затриманнями і, за непідтвердженою інформацією, смертями сотень людей.

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