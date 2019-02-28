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Волинські митники не дозволили незаконно ввезти в Україну Mersedes-Benz

Волинські митники не дозволили незаконно ввезти в Україну Mersedes-Benz
Працівники митного посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби попередили незаконне ввезення автомобіля Mersedes-Benz

Ціна автівки - понад пів мільйона гривень, - йдеться на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у фейсбуці.

10 січня громадянин України спробував ввезти на митну територію України автомобіль марки «Mersedes-Benz GLK 350 CDI 4 MATIC», 2009 року випуску. При цьому чоловік надав для митників неправдиві відомості про ціну автомобіля

"Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію транспортного засобу та накладання штрафу в розмірі 100% від вартості предметів правопорушення", - йдеться у дописі на сторінці митників.

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Теги: митниця, Ягодин, порушення
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