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На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО

На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
У центрі міста у суботу, 11 січня, стартував традиційний дводенний етнофестиваль «Різдво у Луцьку».

Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.

Попри мінливу, дощову і зовсім не зимову погоду, охочих послухати колядки зібралося чимало. На майдані лунали унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.

До Луцька завітали гості з Білорусі приїхав – хор народної пісні «Муравушка». З Польщі прибуло відразу два колективи: дитячий «Іскорка» та дорослі – «Анджеєві нотки».

Ввечері на луцькому майдані запалював український рок-гурт «Mad Heads.UA»

На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО
На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО

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