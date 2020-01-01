На луцькому етнофестивалі запалював «Mad Heads.UA». ФОТО





Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.



Попри мінливу, дощову і зовсім не зимову погоду, охочих послухати колядки зібралося чимало. На майдані лунали унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.



До Луцька завітали гості з Білорусі приїхав – хор народної пісні «Муравушка». З Польщі прибуло відразу два колективи: дитячий «Іскорка» та дорослі – «Анджеєві нотки».



Ввечері на луцькому майдані запалював український рок-гурт «Mad Heads.UA»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі міста у суботу, 11 січня, стартував традиційний дводенний етнофестиваль «Різдво у Луцьку».Дійство розпочалось о 12 годині на Театральному майдані.Попри мінливу, дощову і зовсім не зимову погоду, охочих послухати колядки зібралося чимало. На майдані лунали унікальні старовинні та сучасні пісні і віншування від учасників фестивалю.До Луцька завітали гості з Білорусі приїхав – хор народної пісні «Муравушка». З Польщі прибуло відразу два колективи: дитячий «Іскорка» та дорослі – «Анджеєві нотки».Ввечері на луцькому майдані запалював український рок-гурт «Mad Heads.UA»

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