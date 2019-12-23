«Це було диво»: завершили збір коштів на лікування волинянина, якого паралізувало у новорічну ніч

Рідні та друзі жителя селища Цумань, якого паралізувало у новорічну ніч, подякували всім, хто допоміг у біді та оголосили про завершення збору коштів.Про це повідомила подруга хворогоу фейсбуці.Євгенія Мочарник повідомила, що стан Назара Жолкви покращився, він може самостійно пересуватися по палаті і жартує, що з такою підтримкою він не має права здаватися.Нагадаємо,За словами подруги, не зважаючи на святкові дні, на прохання про допомогу відгукнулося дуже багато людей: викладачі, клієнти, юристи зі Львова, юристи з Луцька, колишні однокласники, люди, які пережили те саме, колишні випускники. В перші дні вдалося зібрати велику суму, яка допомогла родині хворого.«Люди, ви зробили значно більше, аніж надіслали кошти на картку. Ви допомогли Різдвяному чуду. Ви дали сили моєму другові боротися з раптовим недугом. Ви здивували та збентежили мого друга такою кількістю доброти, тепла та співпереживання. І це надихнуло десяткф людей. Це було диво! І воно продовжуватиметься кожного дня з новою силою. Бо Назар кидає відео, де вже ходить по палаті і жартує, що з такою підтримкою, він не має права здаватися», - йдеться у дописі Євгенії Мочерник.На сьогодні, вдалося зібрати 343 тисячі 440 гривень. Половину коштів вже витратили на лікування, яке зараз на фінальній стадії. Найближчим часом на Назара Жолкву чекає реабілітація.Збір коштів зупинили.«Христос народився! Різдво відбулося! Дякую!» — підсумувала подруга хворого волинянина.