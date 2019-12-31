Співачку MARUV пограбували
Сьогодні, 00:17
Українська співачка MARUV вкотре стала жертвою пограбування. У Києві в зірки вкрали сумку з грошима та документами.
Про неприємний інцидент MARUV розповіла в інстаграм-сторіс, - пише Канал24.
Артистка звернулась до прихильників з проханням надати інформацію, якщо хтось був свідком зухвалого пограбування, та допомогти повернути втрачені речі.
За словами співачки, пограбування сталось ввечері 11 січня. MARUV залишила своє авто на вулиці Богдана Хмельницького, що в Києві. Та коли ж повернулась до машини, побачила, що в неї вкрали сумку з документами та всіма грошима. Окрім цього, злодії поцупили всі подарунки, які співачка придбала для своїх рідних.
"Щойно в мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками, з усім, так би мовити, "барахлом". Інцидент стався годину тому. Якщо ви щось бачили, або знайдете у своєму дворі чорну сумку, зроблену під крокодилячу шкіру, будь ласка, відгукніться та напишіть", – звернулась схвильована MARUV.
Артистка стає жертвою пограбування не вперше. Так, в останні дні березня 2019 року MARUV заявила, що грабіжники розтрощили її багаж в аеропорту та витягнули з валіз прикраси. Зловмисники думали, що вона носить золото та срібло, тому забрали всю біжутерію з сумки.
Вже за місяць інцидент повторився. В аеропорту в MARUV із сумки нахабно витягнули брендові окуляри та сережки з камінням Swarovski. Валізу, за словами російської гастролерки, відкривали спеціальними щипцями. Тоді представники МАУ вибачились перед артисткою та пояснили, що доправленням багажу пасажирів на їхні літаки займається приватна фірма.
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Про неприємний інцидент MARUV розповіла в інстаграм-сторіс, - пише Канал24.
Артистка звернулась до прихильників з проханням надати інформацію, якщо хтось був свідком зухвалого пограбування, та допомогти повернути втрачені речі.
За словами співачки, пограбування сталось ввечері 11 січня. MARUV залишила своє авто на вулиці Богдана Хмельницького, що в Києві. Та коли ж повернулась до машини, побачила, що в неї вкрали сумку з документами та всіма грошима. Окрім цього, злодії поцупили всі подарунки, які співачка придбала для своїх рідних.
"Щойно в мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками, з усім, так би мовити, "барахлом". Інцидент стався годину тому. Якщо ви щось бачили, або знайдете у своєму дворі чорну сумку, зроблену під крокодилячу шкіру, будь ласка, відгукніться та напишіть", – звернулась схвильована MARUV.
Артистка стає жертвою пограбування не вперше. Так, в останні дні березня 2019 року MARUV заявила, що грабіжники розтрощили її багаж в аеропорту та витягнули з валіз прикраси. Зловмисники думали, що вона носить золото та срібло, тому забрали всю біжутерію з сумки.
Вже за місяць інцидент повторився. В аеропорту в MARUV із сумки нахабно витягнули брендові окуляри та сережки з камінням Swarovski. Валізу, за словами російської гастролерки, відкривали спеціальними щипцями. Тоді представники МАУ вибачились перед артисткою та пояснили, що доправленням багажу пасажирів на їхні літаки займається приватна фірма.
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