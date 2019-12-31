вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Співачку MARUV пограбували

Співачку MARUV пограбували
Українська співачка MARUV вкотре стала жертвою пограбування. У Києві в зірки вкрали сумку з грошима та документами.

Про неприємний інцидент MARUV розповіла в інстаграм-сторіс, - пише Канал24.

Артистка звернулась до прихильників з проханням надати інформацію, якщо хтось був свідком зухвалого пограбування, та допомогти повернути втрачені речі.

За словами співачки, пограбування сталось ввечері 11 січня. MARUV залишила своє авто на вулиці Богдана Хмельницького, що в Києві. Та коли ж повернулась до машини, побачила, що в неї вкрали сумку з документами та всіма грошима. Окрім цього, злодії поцупили всі подарунки, які співачка придбала для своїх рідних.

"Щойно в мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками, з усім, так би мовити, "барахлом". Інцидент стався годину тому. Якщо ви щось бачили, або знайдете у своєму дворі чорну сумку, зроблену під крокодилячу шкіру, будь ласка, відгукніться та напишіть", – звернулась схвильована MARUV.

Артистка стає жертвою пограбування не вперше. Так, в останні дні березня 2019 року MARUV заявила, що грабіжники розтрощили її багаж в аеропорту та витягнули з валіз прикраси. Зловмисники думали, що вона носить золото та срібло, тому забрали всю біжутерію з сумки.

Вже за місяць інцидент повторився. В аеропорту в MARUV із сумки нахабно витягнули брендові окуляри та сережки з камінням Swarovski. Валізу, за словами російської гастролерки, відкривали спеціальними щипцями. Тоді представники МАУ вибачились перед артисткою та пояснили, що доправленням багажу пасажирів на їхні літаки займається приватна фірма.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, Маruv
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні
Сьогодні, 01:21
Співачку MARUV пограбували
Сьогодні, 00:17
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські митники не дозволили незаконно ввезти в Україну Mersedes-Benz
11 січень, 23:17
«Це було диво»: завершили збір коштів на лікування волинянина, якого паралізувало у новорічну ніч
11 січень, 22:55
Схожі новини
У Нововолинську обікрали дві квартири У Нововолинську обікрали дві квартири
02 січень, 22:51
Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана Розбив скло і намагався проникнути в супермаркет: у Луцьку затримали хулігана
01 січень, 11:15
Розповіли про стан директора фінустанови у Луцьку, якому вистрілили в голову Розповіли про стан директора фінустанови у Луцьку, якому вистрілили в голову
31 грудень, 2019, 12:00
Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі Знайшли чоловіка, який стріляв у директора фінустанови на проспекті Волі
28 грудень, 2019, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ розшифровуватимуть в Україні
Сьогодні, 01:21
 0
Співачку MARUV пограбували
Сьогодні, 00:17
 0
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські митники не дозволили незаконно ввезти в Україну Mersedes-Benz
11 січень, 23:17
 0
«Це було диво»: завершили збір коштів на лікування волинянина, якого паралізувало у новорічну ніч
11 січень, 22:55
 0
Медіа
відео
1/8