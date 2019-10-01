На волинському пункті пропуску призупинять оформлення транспортних засобів





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у фейсбуці.



Так, Волинська митниця Держмитслужби повідомляє, що 15 січня на митному посту «Ягодин» проводитимуть роботи із заміни серверного та телекомунікаційного обладнання.



Через це 15 січня з 8:00 до 12:00 оформлення транспортних засобів буде призупинено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пункті пропуску «Ягодин» певний час не оформлюватимуть транспортних засобів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у фейсбуці.Так, Волинська митниця Держмитслужби повідомляє, що 15 січня на митному посту «Ягодин» проводитимуть роботи із заміни серверного та телекомунікаційного обладнання.Через це 15 січня з 8:00 до 12:00 оформлення транспортних засобів буде призупинено.

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