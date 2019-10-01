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На волинському пункті пропуску призупинять оформлення транспортних засобів

На волинському пункті пропуску призупинять оформлення транспортних засобів
На пункті пропуску «Ягодин» певний час не оформлюватимуть транспортних засобів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у фейсбуці.

Так, Волинська митниця Держмитслужби повідомляє, що 15 січня на митному посту «Ягодин» проводитимуть роботи із заміни серверного та телекомунікаційного обладнання.

Через це 15 січня з 8:00 до 12:00 оформлення транспортних засобів буде призупинено.

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Теги: Волинь, Ягодин, митниця
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