На волинському пункті пропуску призупинять оформлення транспортних засобів
Сьогодні, 09:10
На пункті пропуску «Ягодин» певний час не оформлюватимуть транспортних засобів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у фейсбуці.
Так, Волинська митниця Держмитслужби повідомляє, що 15 січня на митному посту «Ягодин» проводитимуть роботи із заміни серверного та телекомунікаційного обладнання.
Через це 15 січня з 8:00 до 12:00 оформлення транспортних засобів буде призупинено.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської митниці Держмитслужби у фейсбуці.
Так, Волинська митниця Держмитслужби повідомляє, що 15 січня на митному посту «Ягодин» проводитимуть роботи із заміни серверного та телекомунікаційного обладнання.
Через це 15 січня з 8:00 до 12:00 оформлення транспортних засобів буде призупинено.
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