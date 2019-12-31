Що готували у палацах волинських князів

Чим частували у палацах Радзивілів – не секрет. У Литовському державному історичному архіві зберігають меню князів Радзивілів, написане одним із кухарів з князівського двору. Таким чином відомі не просто назви страв, які готували князівській знаті, а й детальні рецепти.В одній зі шкіл Несвізького району (Білорусь) учні, які захопилися краєзнавчою роботою, відновили 247 стародавніх рецептів з меню Радзивілів. Про це пише видання «Беларусь сегодня», - пишуть хроніки Любарта.Як готували страви, які подавали при дворі, описали, зокрема, у книзі «Кухня Радзивілів» Данути i Генріха Дебскi. Ретельно дослідила так звану «польську кухню» Радзивілів і литовська авторка Гражина Дремайте у книзі «Меню двору Радзивілів», проаналізувавши записи кухаря Радзивілів(18 сторінок!), які зберігаються у литовському архіві і датовані 18 ст.Книга, видана у Литві, містить розшифровані рецепти кухаря Радзивілів,записані польською мовою і датовані 18 ст. Нотатки кухаря містять 18 сторінок.Але невідомо, у кого з Радзивілів він працював.Книга про кухню Радзивілів, видана у Польщі в 1991-му, теж містить унікальнірецепти страв, які готували для представників відомого родуВипічка від Барбари РадзивілУ популярній серед знавців кулінарії книзі «Кухня Радзивілів» є рецепт здоби від Барбари Радзивіл. Барбара була двоюрідною сестрою Миколи Радзивіла Чорного, коштом якого збудований замок в Олиці, дружина польського короля Августа Сигізмунда ІІ.Щоб приготувати випічку треба:50 грамів борошна, склянка вершків, 5 грамів дріжджів, 10 грамів натурального меду, 3-4 яйця, 15 грамів вершкового масла або маргарину, 2 жовткi, 20 грамів фундука, сіль i ванiль.Просіяти борошно у тарілку з вершками, туди додати дріжджі, розтерті з медом, та яйця. Вимісити все, додати масло, сіль і ваніль.Коли тісто зійде, змастити його маслом зі збитими жовтками, посипати подрібненими горіхами, викласти на деко і дати підрости. Потім випікати у духовці.1903 рік. Радзивіли обідають в компанії Потоцьких. Олика.Фото опубліковане Тетяною Яцечко-БлаженкоГруші по-радзивілівськиЦей рецепт теж із книги «Кухня Радзивілів» Данути i Генріха Дебскi.На кілограм груш треба:склянка білого сухого вина, склянка меду, 2 грами желатину, 4 жовтки, ложка цедри лимона, лимонний сік та ваніль.Цілі груші з хвостиками вимити і поставити на тарілку вертикально. Вино з медом нагріти на слабкому вогні. Проварити грушки. Потім сироп охолодити, грушки вийняти і поставити вертикально в окрему салатницю.Сироп змішати із желатином, жовтками та лимонною цедрою, замоченою у невеликій кількості води. Покласти у ємність з гарячою водою і збивати 10 хв. Потім залити груші сиропом так, щоб було видно тільки хвостики. Поставити у холодне місце.«Бурачнік» з огірками, імбирна вода і маренгиНайпопулярнішим у мені Радзивілів були страви з м’яса. Найрідше готували зі свинини. Їли багато дичини. На столах було м’ясо ведмедя, зубра, оленя, кабана, вальдшнепів, голубів фазанів.Як відомо, полювання було одним із найулюбленіших занять представників князівського роду. Радзивіли активно розвивали мисливство на Волині, часто полювали поблизу Олики. У польських архівах зберігається колекція унікальних світлин із полювання Радзивілів на Волині. Фотографії дановані 1910-ми роками. На одній із них Януш Радзивіл та його дружина Анна Марія Любомирська.Полювали Радзивіли на зубрів, оленів, ведмедів, кабанів, тощо. Усю ту дичину потім готували на кухні, частували нею гостей. На старих світлинах можна побачити, як представники древнього князівського роду обідають на полюванні.У записах кухаря знайшли і рецепт борщу. Готували його на основі «бурачніка», який найперше змішували з кислим молоком. Тоді додавали у нього сметану, кришили в борщ свіжу редиску та огірок.Ще один із рецептів радше схожий на десерт. Полуниці та вишні розтирали з цукром. Кип’ятили молоко – і поступово вливали його у розтерті ягоди. Те все ретельно розмішували і холодили. Згодом заправляли вершками, прикрашали печивом і свіжими ягодами.У меню – 37 видів випічки, 20 варіантів приготування яєць, 19 страв з риби.До випічки на кухні Радзивілів додавали цедру, ваніль, використовували багато масла, яєць і маргарину. Їли оливки і каперси.На стіл подавали настоянку з горобини, глінтвейн та зубрівку. Готували домашній уксус та імбирну воду.На десерт Радзивіли готували часто груші і маренги (тістечка, запечені збиті білки з цукром).