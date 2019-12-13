Слідом за Філаретом: ще один митрополит відкликав свій підпис під рішенням про ліквідацію УПЦ КП
Сьогодні, 03:12
Митрополит Іоасаф (Шибаєв) заявив, що відкликає свій підпис під рішенням про ліквідацію УПЦ КП.
Про це митрополит написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Митрополит Іоасаф заявив, що підпис під рішенням ліквідувати УПЦ КП він поставив через обман.
Причиною відкликання свого підпису ієрарх назвав недотримання процедур, які потрібно було виконати згідно статуту.
"Я вважаю, що мій підпис був поставлений в результаті обману і тому не може мати юридичної сили. Прошу вважати цю публікацію моїм офіційною заявою", - йдеться у дописі владики Іоасафа.
Як відомо, нещодавно почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, яким була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату.
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Про це митрополит написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Митрополит Іоасаф заявив, що підпис під рішенням ліквідувати УПЦ КП він поставив через обман.
Причиною відкликання свого підпису ієрарх назвав недотримання процедур, які потрібно було виконати згідно статуту.
"Я вважаю, що мій підпис був поставлений в результаті обману і тому не може мати юридичної сили. Прошу вважати цю публікацію моїм офіційною заявою", - йдеться у дописі владики Іоасафа.
Як відомо, нещодавно почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня 2018 року, яким була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату.
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