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У військовому містечку Володимира-Волинського усувають проблему з водопостачанням

У військовому містечку Володимира-Волинського усувають проблему з водопостачанням
У районі військових містечок у Володимирі-Волинському виникли збої в системі водопостачання. Причина – також збої в постачанні об’єктів УВКГ електроенергією.

Про це повідомили БУГу в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства.

Як розповідають, забезпечення електроенергією північного водозабору, який постачає воду у два військові містечка, відбувається через мережі електропостачання військових.

Проблема виникла у зв’язку зі збільшенням навантаження на існуючі електромережі після повернення військових. Наразі керівництво квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ) проводить заходи по частковій заміні та ремонту цих мереж.

Якщо проведені роботи не дадуть бажаного ефекту, доведеться зробити перепідключення північного водозабору до іншої трансформаторної підстанції.

Але це дороговартісний проєкт. Зараз філія Волиньобленерго проводить відповідні розрахунки. Протягом останніх років таких проблем не виникало, повідомляють в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства:

“Прикладаємо спільно з військовими максимум зусиль, щоб оперативно врегулювати цю аварійну ситуацію”.

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Теги: володимир-волинський, вода, водопостачання
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