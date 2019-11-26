У військовому містечку Володимира-Волинського усувають проблему з водопостачанням





Про це



Як розповідають, забезпечення електроенергією північного водозабору, який постачає воду у два військові містечка, відбувається через мережі електропостачання військових.



Проблема виникла у зв’язку зі збільшенням навантаження на існуючі електромережі після повернення військових. Наразі керівництво квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ) проводить заходи по частковій заміні та ремонту цих мереж.



Якщо проведені роботи не дадуть бажаного ефекту, доведеться зробити перепідключення північного водозабору до іншої трансформаторної підстанції.



Але це дороговартісний проєкт. Зараз філія Волиньобленерго проводить відповідні розрахунки. Протягом останніх років таких проблем не виникало, повідомляють в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства:



“Прикладаємо спільно з військовими максимум зусиль, щоб оперативно врегулювати цю аварійну ситуацію”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У районі військових містечок у Володимирі-Волинському виникли збої в системі водопостачання. Причина – також збої в постачанні об’єктів УВКГ електроенергією.Про це повідомили БУГу в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства.Як розповідають, забезпечення електроенергією північного водозабору, який постачає воду у два військові містечка, відбувається через мережі електропостачання військових.Проблема виникла у зв’язку зі збільшенням навантаження на існуючі електромережі після повернення військових. Наразі керівництво квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ) проводить заходи по частковій заміні та ремонту цих мереж.Якщо проведені роботи не дадуть бажаного ефекту, доведеться зробити перепідключення північного водозабору до іншої трансформаторної підстанції.Але це дороговартісний проєкт. Зараз філія Волиньобленерго проводить відповідні розрахунки. Протягом останніх років таких проблем не виникало, повідомляють в управлінні водопровідно-каналізаційного господарства:“Прикладаємо спільно з військовими максимум зусиль, щоб оперативно врегулювати цю аварійну ситуацію”.

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