Волинські школярі здобули 77 перемог на шкільних олімпіадах





Про це



По кожному окремому закладу результати наступні.



Підгайцівський навчально-виховний комплекс:



1 місце з географії – Довгай Єлизавета, 10 кл.

1 місце з інформатики – Хомов Денис, 9 кл.

1 місце з німецької мови – Соловонюк Яна, 8 кл.

1 місце з англійської мови – Павліха Анна, 9 кл.

1 місце з трудового навчання – Воїна Ярослав, 9 кл.

1 місце з правознавства – Довгай Єлизавета, 10 кл.

1 місце з математики – Думич Ірина, 8 кл, Бібко Юлія, 10 кл.



В активі підгайцівських «олімпійців» також 23 других місця (з інформаційних технологій, географії, інформатики, української мови та літератури, історії, німецької мови, хімії, астрономії, біології, трудового навчання, правознавства, математики), 12 третіх місць (з географії, інформатики, фізики, англійської мови, астрономії, трудового навчання, математики).



У грудні-листопаді проходила Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з інформатики. У цих інтелектуальних змаганнях учень 8 класу Булавчук Владислав виборов 2 місце.



Переможців та призерів готували вчителі: Панасюк Л.Е., Баран Г.Є., Ковальчук М.М., Ліщинська В.М., Радченко Г.М., Марков В.М., Ліщук Ю.В., Вахно О.Ф., Семенюк К.М., Котюх П.І., Ляшук Л.П.,Напиханко І.В., Оліферчук В.С.



Загальноосвітня школа I-III ступенів села Лище:



1 місце з біології – Рапіта Вікторія, 8 кл.

1 місце з математики – Пасічник Богдан, 11 кл.

Також здобуто 8 других місць (з фізики, української мови, географії, хімії, історії, англійської мови, німецької мови), 11 третіх місць (з математики, фізики, географії, трудового навчання, інформаційних технологій, біології).



Конкурс ім. Т.Г Шевченка – 1 місце Рапіта Вікторія, 8 кл.



Конкурс «Посміхнемось щиро Вишні» - 1 місце Мосіюк Олександр, 7 кл.



Спортивні досягнення: 1 місце в Чемпіонаті Луцького району з фут-залу серед учнівських команд закладів освіти сільських рад та ОТГ (тренер Науменко А.М.)



Переможців та призерів готували вчителі: Власюк Г.С., Крикавська В.С., Мельничук О.М., Павлишина І.Л., Михальчук Н.В., Шнит Т.В., Назарук Є.І., Москаленко М.С. Троцька Н.А., Ткачук О.І., Вознюк Н. В.



Загальноосвітня школа I-II ступенів села Крупа:



1 місце з української мови – Гарбарук Іванна, 7 кл.

1 місце з хімії – Калашян Дарина, 7 кл.

Серед «олімпійських» досягнень також – 1 друге місце (з математики), 3 третіх місця (з хімії та фізики).



Переможців та призерів готували вчителі: Гадзінська Л.Л., Крисюк О.О., Королюк О.Г., Янчук Л.Р.



Загальноосвітня школа I-II ступенів села Воротнів:



1 друге місце (з хімії);



6 третіх місць (з математики, біології, фізики, географії).



Призерів готували вчителі: Михайловська Я.В., Іванчук Л.С., Щебетюк Т.М.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учнями закладів загальної середньої освіти Підгайцівської ОТГ в 2019-2020 навчальному році здобуто 77 призових місць у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Серед школярів нашої громади є знавці з майже усіх навчальних дисциплін.Про це пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.По кожному окремому закладу результати наступні.1 місце з географії – Довгай Єлизавета, 10 кл.1 місце з інформатики – Хомов Денис, 9 кл.1 місце з німецької мови – Соловонюк Яна, 8 кл.1 місце з англійської мови – Павліха Анна, 9 кл.1 місце з трудового навчання – Воїна Ярослав, 9 кл.1 місце з правознавства – Довгай Єлизавета, 10 кл.1 місце з математики – Думич Ірина, 8 кл, Бібко Юлія, 10 кл.В активі підгайцівських «олімпійців» також 23 других місця (з інформаційних технологій, географії, інформатики, української мови та літератури, історії, німецької мови, хімії, астрономії, біології, трудового навчання, правознавства, математики), 12 третіх місць (з географії, інформатики, фізики, англійської мови, астрономії, трудового навчання, математики).У грудні-листопаді проходила Волинська учнівська Інтернет-олімпіада з інформатики. У цих інтелектуальних змаганнях учень 8 класу Булавчук Владислав виборов 2 місце.Переможців та призерів готували вчителі: Панасюк Л.Е., Баран Г.Є., Ковальчук М.М., Ліщинська В.М., Радченко Г.М., Марков В.М., Ліщук Ю.В., Вахно О.Ф., Семенюк К.М., Котюх П.І., Ляшук Л.П.,Напиханко І.В., Оліферчук В.С.1 місце з біології – Рапіта Вікторія, 8 кл.1 місце з математики – Пасічник Богдан, 11 кл.Також здобуто 8 других місць (з фізики, української мови, географії, хімії, історії, англійської мови, німецької мови), 11 третіх місць (з математики, фізики, географії, трудового навчання, інформаційних технологій, біології).Конкурс ім. Т.Г Шевченка – 1 місце Рапіта Вікторія, 8 кл.Конкурс «Посміхнемось щиро Вишні» - 1 місце Мосіюк Олександр, 7 кл.Спортивні досягнення: 1 місце в Чемпіонаті Луцького району з фут-залу серед учнівських команд закладів освіти сільських рад та ОТГ (тренер Науменко А.М.)Переможців та призерів готували вчителі: Власюк Г.С., Крикавська В.С., Мельничук О.М., Павлишина І.Л., Михальчук Н.В., Шнит Т.В., Назарук Є.І., Москаленко М.С. Троцька Н.А., Ткачук О.І., Вознюк Н. В.1 місце з української мови – Гарбарук Іванна, 7 кл.1 місце з хімії – Калашян Дарина, 7 кл.Серед «олімпійських» досягнень також – 1 друге місце (з математики), 3 третіх місця (з хімії та фізики).Переможців та призерів готували вчителі: Гадзінська Л.Л., Крисюк О.О., Королюк О.Г., Янчук Л.Р.1 друге місце (з хімії);6 третіх місць (з математики, біології, фізики, географії).Призерів готували вчителі: Михайловська Я.В., Іванчук Л.С., Щебетюк Т.М.

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