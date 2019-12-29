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За яких умов Україна може звільнити Донбас військовим шляхом

За яких умов Україна може звільнити Донбас військовим шляхом
Мирне врегулювання війни на Донбасі завжди вимагатиме компромісів, які не подобаються обом сторонам. Однак є можливість звільнення територій і військовим шляхом, що може відбутися лише за певних обставин.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналу Віталій Дейнега.

Волонтер зазначив, є обставини, коли Україна зможе перемогти і військовим шляхом звільнити території на Донбасі.

"По-перше, для цього потрібно, щоб ми були морально і військово готові. Суспільство до цього не готове, але ветерани готові", – сказав Дейнега.

Окрім того, він підкреслив, що для військової перемоги України Росія має стати надзвичайно слабкою. За його словами, для цього там має відбутись, умовно кажучи, Майдан.

По-третє, треба спроможність. А для цього треба збільшувати воєнний бюджет,
– наголосив Дейнега.

У бюджеті на 2020 рік зазначено, що витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.

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Теги: війна
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