За яких умов Україна може звільнити Донбас військовим шляхом
Сьогодні, 06:19
Мирне врегулювання війни на Донбасі завжди вимагатиме компромісів, які не подобаються обом сторонам. Однак є можливість звільнення територій і військовим шляхом, що може відбутися лише за певних обставин.
Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналу Віталій Дейнега.
Волонтер зазначив, є обставини, коли Україна зможе перемогти і військовим шляхом звільнити території на Донбасі.
"По-перше, для цього потрібно, щоб ми були морально і військово готові. Суспільство до цього не готове, але ветерани готові", – сказав Дейнега.
Окрім того, він підкреслив, що для військової перемоги України Росія має стати надзвичайно слабкою. За його словами, для цього там має відбутись, умовно кажучи, Майдан.
По-третє, треба спроможність. А для цього треба збільшувати воєнний бюджет,
– наголосив Дейнега.
У бюджеті на 2020 рік зазначено, що витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
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Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналу Віталій Дейнега.
Волонтер зазначив, є обставини, коли Україна зможе перемогти і військовим шляхом звільнити території на Донбасі.
"По-перше, для цього потрібно, щоб ми були морально і військово готові. Суспільство до цього не готове, але ветерани готові", – сказав Дейнега.
Окрім того, він підкреслив, що для військової перемоги України Росія має стати надзвичайно слабкою. За його словами, для цього там має відбутись, умовно кажучи, Майдан.
По-третє, треба спроможність. А для цього треба збільшувати воєнний бюджет,
– наголосив Дейнега.
У бюджеті на 2020 рік зазначено, що витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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