За яких умов Україна може звільнити Донбас військовим шляхом

Мирне врегулювання війни на Донбасі завжди вимагатиме компромісів, які не подобаються обом сторонам. Однак є можливість звільнення територій і військовим шляхом, що може відбутися лише за певних обставин.Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив голова фонду "Повернись живим" і блогер 24 каналуВолонтер зазначив, є обставини, коли Україна зможе перемогти і військовим шляхом звільнити території на Донбасі."По-перше, для цього потрібно, щоб ми були морально і військово готові. Суспільство до цього не готове, але ветерани готові", – сказав Дейнега.Окрім того, він підкреслив, що для військової перемоги України Росія має стати надзвичайно слабкою. За його словами, для цього там має відбутись, умовно кажучи, Майдан.По-третє, треба спроможність. А для цього треба збільшувати воєнний бюджет,– наголосив Дейнега.У бюджеті на 2020 рік зазначено, що витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.