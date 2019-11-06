Як зміниться Facebook у 2020 році





Зараз корпорація надала доступ до нового інтерфейсу обмеженій кількості користувачів. Тож в мережі почали з’являтися фото нового дизайну Facebook, –



Якщо користувач погоджується, то може встановити білий фон і яскраві кольори головної сторінки або ж темний фон мережі.



Користувачі, які погодилися тестувати новий дизайн, можуть без проблем переключитися на старий. Також вони можуть надіслати компанії відгук про те, що вони думають з приводу нового інтерфейсу, свої зауваження тощо.



Спочатку адміністрація мережі заявляла, що новий дизайн буде доступним вже наприкінці 2019 року. Наразі точної дати не називають, однак прогнозують, що новий дизайн для широкої аудиторії стане доступним вже до весни 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальна мережа Facebook заявила про редизайн наприкінці 2019 року.Зараз корпорація надала доступ до нового інтерфейсу обмеженій кількості користувачів. Тож в мережі почали з’являтися фото нового дизайну Facebook, – інформує 24 телеканал.Якщо користувач погоджується, то може встановити білий фон і яскраві кольори головної сторінки або ж темний фон мережі.Користувачі, які погодилися тестувати новий дизайн, можуть без проблем переключитися на старий. Також вони можуть надіслати компанії відгук про те, що вони думають з приводу нового інтерфейсу, свої зауваження тощо.Спочатку адміністрація мережі заявляла, що новий дизайн буде доступним вже наприкінці 2019 року. Наразі точної дати не називають, однак прогнозують, що новий дизайн для широкої аудиторії стане доступним вже до весни 2020 року.

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