Луцькі футболісти «Торпедо» на зборах у 1978 році. РЕТРОФОТО





Фотографію опублікували на сторінці Fan-project Volyn, -



На фото – майбутні зірки 1980-х, які, до речі, й сьогодні працюють у структурі клубу.



Стоять (зліва-направо): Володимир Байсарович (головний тренер), Мирон Маркевич, Ігор Кунтій, Сергій Міхін, Олександр Долиняк, Ігор Артимович, В.Устименко, Юрій Тимофеєв, Орест Ковач, Микола Кльоц, Ігор Польний, Віктор Копил, Леонід Ширнін, Петро Щепкін (лікар).



Присіли (зліва-направо): Роман Рудий, Микола Федорук, Алік Хокунов (з Майкопа), Валерій Мамушкін, Володимир Набруско, Михайло Бурч, Володимир Лич, Іван Гнєвко

Водій: В.П.Хвиль.





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