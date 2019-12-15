«Старий Луцьк» переміг баскетбольну команду «Черкаські мавпи-2»





Матч Вищої ліги чемпіонату України відбувся 12 січня в Черкасах, -



У вчорашньому матчі луцька команда без особливих проблем здолала черкащан, тож сьогодні наші гравці прагнули повторити успіх.



Перші очки у матчі зусиллями Тютюнника закинув «Старий Луцьк», гості відповіли «трьохою», але в наступній атаці Співак відповів тим же. В першій половині чверті гар була рівною, адже жодна з команд не могла відірватися більше, ніж на +3. Відзначимо, що лучани двічі підряд не зуміли реалізувати бодай один кидок з лінії штрафних, але тут на допомогу прийшов Коцько, забивши «трьоху», що дозволило відірватися на сім очок. За дві секунди до сирени Федчук наважився на дальній кидок, але на ньому сфолили, тож він отримав можливість пробивати три штрафні кидки, реалізувавши два з них. Перша чверть завершилася з рахунком - 15:23.



Початок другої чверті дещо нагадував стартові хвилини першої десятихвилинки і проходив у рівній боротьбі. У деяких відрізках перевага лучан була +10, але до кінця чверті вони її розгубили. На велику переву гравці пішли лише з +3 – 39:42.



По перерві черкащани зуміли скоротити відставання до одного очка та навіть вийти вперед завдяки кидку Бондаренка. Втім Швагринський «трьохою» знову вивів «Старий Луцьк» вперед, а ще один дальній від Гуцалюка та кидок з середньої Федчука дозволили лучанам мати +6. Перед фінальною десятихвилинкою рахунок був 60:64 на користь лучан.



Гра в перші хвилини четвертої десятихвилинки була не надто результативною, але «Мавпи» зуміли зрівняти рахунок. Проте важкий дальній Федчука та дві «трьохи» від Коцька дозволила мати лучанам +9, однак в наступній атаці дальнім відповіли господарі. За дві хвилини до сирени Коцько та Федчук знову закинули з-за дуги, зробивши перевагу «Старого Луцьк» +15 та фактично забезпечивши перемогу своїй команді. Фінальна сирена зафіксувала пермогу «Старого Луцька» – 77:88.



Найрезультативнішим у «Старого Луцька» став Денис Тютюнник, який оформив дабл-дабл (17 очок, 16 підбирань).

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