Для соціально незахищеного населення Горохівського району виділили 8 мільйонів





Про це повідомили у Горохівській райраді, -



Гроші призначили для забезпеченнями послугами громадян, які не здатні до самообслуговування через хворобу, інвалідність та пенсіонерам.



При розрахунку фонду оплати праці працівників установи врахували збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 4173 до 4723 гривень на місяць та розміру посадового окладу робітника першого тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою – 2102 гривень; виплату посадових окладів з підвищенням, надбавок і доплат обов’язкового характеру та надання матеріальної допомоги.



Формування показників видатків з оплати енергоносіїв та комунальних послуг здійснювали з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у 2019 році та з врахуваннях коефіцієнту росту цін і тарифів на окремі види послуг.



Для покращення рівня надання соціальних послуг залучили кошти спеціального фонду районного бюджету в обсязі 362 тисячі гривень. З них за рахунок надходжень від плати за послуги — 22 тисячі гривень та від залучення 75 відсотків пенсій підопічних, які перебувають в стаціонарному відділенні для постійного проживання — 340 тисяч гривень.



Кошти спеціального фонду планують використати для забезпечення виконання натуральних норм харчування (58 тисяч гривень), покращення медикаментозного забезпечення (22 тисячі гривень), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інветаря (282 тисячі гривень).



Обсяг видатків на придбання медикаментів та продуктів харчування розраховували, виходячи з очікуваної наповненості стаціонарного відділення на 25 ліжок, натуральних норм харчування та залучення коштів загального та спеціального фондів. При цьому на ці захищені статті витрат планують використати у цілому 527 тисяч гривень, у тому числі 469 тисяч гривень за рахунок загального фонду та 58 тисяч гривень спеціального фонду.



На реалізацію заходів районної програми соціального захисту населення Горохівського району на 2019-2021 роки головному розпоряднику коштів районного бюджету – управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації пропонують спрямувати 1,4 мільйона гривень на:



- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства — 100 тисяч гривень;



- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги — 200 тисяч гривень;



- надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість — 80 тисяч гривень;



- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення — один мільйон гривень.



Крім того у проєкті рішення районної ради пропонують врахувати видатки іншої субвенції з обласного бюджету на фінансування окремих програм соціального захисту населення в сумі 243,6 тисячі гривень.

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