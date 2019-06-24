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Співак Назарій Яремчук на вежі Луцького замку. РЕТРОФОТО

Співак Назарій Яремчук на вежі Луцького замку. РЕТРОФОТО
Тетяна Яцечко-Блаженко поділилася рідкісною світлиною відомого українського артиста Назарія Яремчука.

Архівний знімок історикиня опублікувала на особистій сторінці у Facebook, - пише Район.Луцьк

На ньому зображений Яремчук, який сидить на вежі Луцького замку. Фото датоване 1989 роком.

Співак Назарій Яремчук на вежі Луцького замку. РЕТРОФОТО


Довідково: Назарій Назарович Яремчук — український естрадний співак (тенор). Народний артист УРСР (1987).

Батько співака і композитора, заслуженого артиста України Назарія Яремчука-молодшого та співака, заслуженого артиста України Дмитра Яремчука, а також співачки Марії Яремчук.

Відомий насамперед виконанням українських пісень: «Незрівняний світ краси», «Чуєш мамо», «Якщо мине любов», «Батько і мати», «Зачаруй», «А матіоли цвіт» «Червона рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей ви, козаченьки», «Я ще не все тобі сказав» та інші. Крім того Назарій знявся в музичних стрічках «Червона рута», «Виступає ансамбль „Смерічка“ під керуванням Левка Дутковського», «Стартує пісня», «Ти плюс я — весна» та «Червона рута. 10 років по тому».

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Теги: яремчук, замок, співак, ретрофото
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