Попрощалися з волинським священником, який загинув в автокатастрофі
Сьогодні, 16:16
На кладовищі, що на території Успенського Низкиницького чоловічого монастиря поблизу Нововолинська, поховали загиблого в автокатастрофі священника Віталія Ковальчука.
Відео похорону оприлюднили на сторінці Низкиницького монастиря, - пише Волинь 24.
«Тисячі християн прийшли проститися з нововолинським священником протоієреєм Віталієм Ковальчуком», – прокоментували відео.
Нагадаємо, клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Ковальчук загинув в автокатастрофі 8 січня. Отець Віталій ніс послух в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. Поховали священника 10 січня.
В отця Віталія залишилося шестеро дітей.
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Відео похорону оприлюднили на сторінці Низкиницького монастиря, - пише Волинь 24.
«Тисячі християн прийшли проститися з нововолинським священником протоієреєм Віталієм Ковальчуком», – прокоментували відео.
Нагадаємо, клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Ковальчук загинув в автокатастрофі 8 січня. Отець Віталій ніс послух в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. Поховали священника 10 січня.
В отця Віталія залишилося шестеро дітей.
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