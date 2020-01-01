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Попрощалися з волинським священником, який загинув в автокатастрофі

Попрощалися з волинським священником, який загинув в автокатастрофі
На кладовищі, що на території Успенського Низкиницького чоловічого монастиря поблизу Нововолинська, поховали загиблого в автокатастрофі священника Віталія Ковальчука.

Відео похорону оприлюднили на сторінці Низкиницького монастиря, - пише Волинь 24.

«Тисячі християн прийшли проститися з нововолинським священником протоієреєм Віталієм Ковальчуком», – прокоментували відео.

Нагадаємо, клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Ковальчук загинув в автокатастрофі 8 січня. Отець Віталій ніс послух в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. Поховали священника 10 січня.

В отця Віталія залишилося шестеро дітей.




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Теги: похорон, священник
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