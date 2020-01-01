Попрощалися з волинським священником, який загинув в автокатастрофі

Віталія Ковальчука.



Відео похорону оприлюднили на сторінці Низкиницького монастиря, -



«Тисячі християн прийшли проститися з нововолинським священником протоієреєм Віталієм Ковальчуком», – прокоментували відео.



Нагадаємо, клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Ковальчук загинув в автокатастрофі 8 січня. Отець Віталій ніс послух в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. Поховали священника 10 січня.



В отця Віталія залишилося шестеро дітей.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кладовищі, що на території Успенського Низкиницького чоловічого монастиря поблизу Нововолинська, поховали загиблого в автокатастрофі священникаВідео похорону оприлюднили на сторінці Низкиницького монастиря, - пише Волинь 24.«Тисячі християн прийшли проститися з нововолинським священником протоієреєм Віталієм Ковальчуком», – прокоментували відео.Нагадаємо, клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Віталій Ковальчук загинув в автокатастрофі 8 січня. Отець Віталій ніс послух в Успенському Низкиницькому чоловічому монастирі. Поховали священника 10 січня.В отця Віталія залишилося шестеро дітей.

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