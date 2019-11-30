76 волинських вчителів можуть отримати 20% доплати





Про це повідомили на Урядовому порталі, -



Як і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів.



«Минулого року ми ретельно стежили за першою пілотною сертифікацією. Ми надзвичайно вдячні всім вчителям, які взяли у ній участь – без нашого спільного досвіду ми не мали би даних, які сьогодні дозволяють нам вдосконалювати сертифікацію. Зокрема, на основі першого пілоту було прийнято рішення змінити порядок етапів і встановити відсіювання після кожного з них. Крім того, цьогоріч ми збільшили ліміт кількості учасників удвічі – тепер ще більше вчителів мають можливість отримати сертифікат, а з ним – доплату в 20% до зарплатні та зарахування атестації», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.



Сертифікація-2020: що нового?

Цьогоріч сертифікацію зможуть пройти удвічі більше вчителів, ніж минулого року – до 2000 педагогів. Щоб охопити всі регіони України, МОН визначило максимальний обсяг заяв, які можуть подати вчителі від кожної з областей. Обсяг визначено на пропорційних засадах – залежно від кількості початкових класів у області. З відповідним наказом можна ознайомитись ТУТ.



Так, найменшу кількість заяв – 29 – можуть подати вчителі з Луганської області. Найбільшу – 140 – педагоги Дніпропетровщини. 76 заяв можуть подати вчителі з Волинської області та 85 з Рівненської.



Сертифікація-2020 відбуватимуться за новим порядком. Першим етапом буде незалежне тестування – «ЗНО для вчителів». Наступним – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.



Одним із важливих цьогорічних відмінностей у порівнянні з пілотною сертифікацією 2019 року стане відсіювання учасників після кожного з етапів: до кожного наступного переходитимуть ті учасники, які вдало пройшли попередній. Також як і раніше, педагог може добровільно відмовитись від сертифікації на будь-якому її етапі.



Як і коли реєструватись на сертифікацію-2020?

Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі, які мають педагогічний стаж не менше 2-х років та на момент реєстрації працюють за місцем роботи та на посаді, які вказують під час реєстрації.



Крок 1. Зібрати необхідні документи.



Оформлену реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;

Копію паспорта громадянина України. В разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу.



Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або картки платника податків. Особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від ІНН – копію сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки).



Довідку із закладу освіти, в якому працює вчитель. Довідка має містити наступну інформацію:



прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);

назву посади з уточненням фаху, за яким працює, а також чи є відповідна посада його основним місцем роботи;

загальний стаж педагогічної роботи;

стаж роботи на займаній посаді;

спеціальність згідно з дипломом;

кваліфікаційну категорію;

педагогічне звання (за наявності).



Якщо окремі документи містять розбіжності в персональних даних, необхідно подати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).



Крок 2. Відправити пакет документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти одним із двох шляхів:



надіслати рекомендованим поштовим відправленням,

доставити власноруч.

Заяви на участь у сертифікації прийматимуться з 15 до 31 січня 2020 року включно. Дата подання документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на конверті. У разі доставки особисто – за днем отримання у РЦОЯО.



Детальніше із інформацією про подання та саму сертифікацію-2020 можна дізнатись у відповідному Положенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 січня розпочнеться реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів – МОН оприлюднило відповідний наказ. Подати документи можна буде до 31 січня.Про це повідомили на Урядовому порталі, - пише Район.БізнесЯк і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів.«Минулого року ми ретельно стежили за першою пілотною сертифікацією. Ми надзвичайно вдячні всім вчителям, які взяли у ній участь – без нашого спільного досвіду ми не мали би даних, які сьогодні дозволяють нам вдосконалювати сертифікацію. Зокрема, на основі першого пілоту було прийнято рішення змінити порядок етапів і встановити відсіювання після кожного з них. Крім того, цьогоріч ми збільшили ліміт кількості учасників удвічі – тепер ще більше вчителів мають можливість отримати сертифікат, а з ним – доплату в 20% до зарплатні та зарахування атестації», – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.Цьогоріч сертифікацію зможуть пройти удвічі більше вчителів, ніж минулого року – до 2000 педагогів. Щоб охопити всі регіони України, МОН визначило максимальний обсяг заяв, які можуть подати вчителі від кожної з областей. Обсяг визначено на пропорційних засадах – залежно від кількості початкових класів у області. З відповідним наказом можна ознайомитись ТУТ.Так, найменшу кількість заяв – 29 – можуть подати вчителі з Луганської області. Найбільшу – 140 – педагоги Дніпропетровщини. 76 заяв можуть подати вчителі з Волинської області та 85 з Рівненської.Сертифікація-2020 відбуватимуться за новим порядком. Першим етапом буде незалежне тестування – «ЗНО для вчителів». Наступним – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.Одним із важливих цьогорічних відмінностей у порівнянні з пілотною сертифікацією 2019 року стане відсіювання учасників після кожного з етапів: до кожного наступного переходитимуть ті учасники, які вдало пройшли попередній. Також як і раніше, педагог може добровільно відмовитись від сертифікації на будь-якому її етапі.Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі, які мають педагогічний стаж не менше 2-х років та на момент реєстрації працюють за місцем роботи та на посаді, які вказують під час реєстрації.Оформлену реєстраційну картку-заяву, бланк якої формується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;Копію паспорта громадянина України. В разі його відсутності – іншого документа, що посвідчує особу.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або картки платника податків. Особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від ІНН – копію сторінки паспорта, на якій зроблено відмітку з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які отримали паспорт громадянина України у формі картки).Довідку із закладу освіти, в якому працює вчитель. Довідка має містити наступну інформацію:прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності);назву посади з уточненням фаху, за яким працює, а також чи є відповідна посада його основним місцем роботи;загальний стаж педагогічної роботи;стаж роботи на займаній посаді;спеціальність згідно з дипломом;кваліфікаційну категорію;педагогічне звання (за наявності).Якщо окремі документи містять розбіжності в персональних даних, необхідно подати копію відповідного документа (свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу).надіслати рекомендованим поштовим відправленням,доставити власноруч.Заяви на участь у сертифікації прийматимуться з 15 до 31 січня 2020 року включно. Дата подання документів визначається за відбитком штемпеля відправлення на конверті. У разі доставки особисто – за днем отримання у РЦОЯО.Детальніше із інформацією про подання та саму сертифікацію-2020 можна дізнатись у відповідному Положенні.

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