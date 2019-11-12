Майже дві тисячі штрафу і суд: запровадили новий закон для батьків





Про це



Зауважимо, що згідно з цим законом, «…дитина – це особа віком до 18 років (повноліття)». Малолітня дитина – дитина віком від 0 до 14 років. Неповнолітня – з 14 до 18 років.



Відповідальність за порушення законодавства:



Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. Згідно зі статтею 255 КпАП, протоколи про порушення статті 1801 КпАП вправі складати органи внутрішніх справ.



Далі справи про адмінправопорушення за перебування дітей у нічний час у розважальних закладах розглядатимуть у суді (стаття 221 КпАП). Посадових осіб підприємств, установ, організацій сфери розваг або громадського харчування очікує штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 850 гривень). За повторне порушення протягом року – від 850 до 1700 гривень.



Закон України «Про охорону дитинства»



Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування.Діти віком до 16 років з 22.00 до 6.00 години можуть перебувати у розважальних закладах, закладах громадського харчування лише в присутності батьків чи законного представника дитини.



Власники закладів сфери розваг, закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з 22.00 до 6.00 години дітей до 16 років без супроводження батьків, законних представників дітей. Також вони мають право з 22.00 до 6.00 години вимагати у відвідувача документів, що засвідчує особу.



Важливо:



– Дітям заборонено з 22:00 до 06:00 перебувати без супроводу батьків у громадських місцях.



– Власники закладів розваг та громадського харчування з 22:00 до 06:00 години мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.



– У разі виявлення дитини в розважальному закладі чи в громадських місцях (парки, вулиці, території шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари, дискотеки, магазини з алкогольною продукцією тощо) у нічний час, буде притягнуто до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків (стаття 184 КУпАП).



За порушення вимог законодавства щодо порядку перебування дітей у закладах, в яких провадиться діяльність у сфері розваг, або в закладах громадського харчування передбачена відповідальність як для суб’єктів господарювання, так і для батьків.



Зокрема, суб’єкти господарювання (посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадяни — власники підприємств чи уповноважені ними особи, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності) несуть відповідальність за ст.1801 Кодексу про адміністративні правопорушення.



За порушення порядку перебування дітей у закладах, в яких провадиться діяльність у сфері розваг, або в закладах громадського харчування, учинене суб’єктом господарювання вперше, передбачено штраф у розмірі від 340 до 850 грн. За вчинення такого правопорушення вдруге протягом року штраф становитиме вже від 850 до 1700 грн.



Що стосується батьків або законних представників дитини, то в разі виявлення особи віком до 16 років у розважальному закладі та/або закладі громадського харчування після 22:00 без супроводу дорослих її батьків може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей (ст.184 КпАП).



Уперше до батьків можуть застосувати попередження або накладення штрафу від 850 до 1700 грн. За вчинення такого правопорушення повторно протягом року передбачено штраф від 1700 до 5100 грн.



Контроль за дотриманням указаних положень закону здійснюють працівники органів Національної поліції, які мають право в разі виявлення таких правопорушень складати щодо осіб протоколи про адмінправопорушення. Розглядатиме ці папери суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У законодавстві України встановили відповідальність за те, що у вечірній час діти без супроводу дорослих перебувають на вулиці.Про це йдеться в Законі України «Про охорону дитинства».Зауважимо, що згідно з цим законом, «…дитина – це особа віком до 18 років (повноліття)». Малолітня дитина – дитина віком від 0 до 14 років. Неповнолітня – з 14 до 18 років.Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. Згідно зі статтею 255 КпАП, протоколи про порушення статті 1801 КпАП вправі складати органи внутрішніх справ.Далі справи про адмінправопорушення за перебування дітей у нічний час у розважальних закладах розглядатимуть у суді (стаття 221 КпАП). Посадових осіб підприємств, установ, організацій сфери розваг або громадського харчування очікує штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 850 гривень). За повторне порушення протягом року – від 850 до 1700 гривень.Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування.Діти віком до 16 років з 22.00 до 6.00 години можуть перебувати у розважальних закладах, закладах громадського харчування лише в присутності батьків чи законного представника дитини.Власники закладів сфери розваг, закладів громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з 22.00 до 6.00 години дітей до 16 років без супроводження батьків, законних представників дітей. Також вони мають право з 22.00 до 6.00 години вимагати у відвідувача документів, що засвідчує особу.– Дітям заборонено з 22:00 до 06:00 перебувати без супроводу батьків у громадських місцях.– Власники закладів розваг та громадського харчування з 22:00 до 06:00 години мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.– У разі виявлення дитини в розважальному закладі чи в громадських місцях (парки, вулиці, території шкіл та дитячих садків, дитячі та спортивні майданчики, бари, дискотеки, магазини з алкогольною продукцією тощо) у нічний час, буде притягнуто до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків (стаття 184 КУпАП).За порушення вимог законодавства щодо порядку перебування дітей у закладах, в яких провадиться діяльність у сфері розваг, або в закладах громадського харчування передбачена відповідальність як для суб’єктів господарювання, так і для батьків.Зокрема, суб’єкти господарювання (посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадяни — власники підприємств чи уповноважені ними особи, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності) несуть відповідальність за ст.1801 Кодексу про адміністративні правопорушення.За порушення порядку перебування дітей у закладах, в яких провадиться діяльність у сфері розваг, або в закладах громадського харчування, учинене суб’єктом господарювання вперше, передбачено штраф у розмірі від 340 до 850 грн. За вчинення такого правопорушення вдруге протягом року штраф становитиме вже від 850 до 1700 грн.Що стосується батьків або законних представників дитини, то в разі виявлення особи віком до 16 років у розважальному закладі та/або закладі громадського харчування після 22:00 без супроводу дорослих її батьків може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей (ст.184 КпАП).Уперше до батьків можуть застосувати попередження або накладення штрафу від 850 до 1700 грн. За вчинення такого правопорушення повторно протягом року передбачено штраф від 1700 до 5100 грн.Контроль за дотриманням указаних положень закону здійснюють працівники органів Національної поліції, які мають право в разі виявлення таких правопорушень складати щодо осіб протоколи про адмінправопорушення. Розглядатиме ці папери суд.

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