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У Луцьку помер заслужений лікар Зіновій Щурук

У Луцьку помер заслужений лікар Зіновій Щурук
Помер відомий волинський отоларинголог, заслужений лікар України Зіновій Щурук.

Про це повідомила у фейсбуці його невістка Надія Щурук.

«Сум та біль огорнув нашу родину! Відійшов у вічність батько, дідусь, чоловік та прекрасний лікар Щурук Зіновій Степанович! Спочивайте з Богом!» – написала вона.

Як пише Перший, Зіновій Щурук народився 1938 року. Його називають родоначальником отохірургії на Волині.

Справу батька продовжують сини Олександр та Георгій, які теж стали лікарями-отоларингологами.

У Луцьку помер заслужений лікар Зіновій Щурук


Прощання із Зіновієм Щуруком відбудеться у неділю, 12 січня, в нижньому храмі Свято-Троїцького собору. Початок о 18-й годині.

Поминальна служба розпочнеться 13 січня об 11-й годині у верхньому храмі собору.

Видання «Перший» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Зіновія Щурука.

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Теги: зіновій щурик, лікар, смерть
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