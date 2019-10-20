У Луцьку помер заслужений лікар Зіновій Щурук
Сьогодні, 15:41
Помер відомий волинський отоларинголог, заслужений лікар України Зіновій Щурук.
Про це повідомила у фейсбуці його невістка Надія Щурук.
«Сум та біль огорнув нашу родину! Відійшов у вічність батько, дідусь, чоловік та прекрасний лікар Щурук Зіновій Степанович! Спочивайте з Богом!» – написала вона.
Як пише Перший, Зіновій Щурук народився 1938 року. Його називають родоначальником отохірургії на Волині.
Справу батька продовжують сини Олександр та Георгій, які теж стали лікарями-отоларингологами.
Прощання із Зіновієм Щуруком відбудеться у неділю, 12 січня, в нижньому храмі Свято-Троїцького собору. Початок о 18-й годині.
Поминальна служба розпочнеться 13 січня об 11-й годині у верхньому храмі собору.
Видання «Перший» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Зіновія Щурука.
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Про це повідомила у фейсбуці його невістка Надія Щурук.
«Сум та біль огорнув нашу родину! Відійшов у вічність батько, дідусь, чоловік та прекрасний лікар Щурук Зіновій Степанович! Спочивайте з Богом!» – написала вона.
Як пише Перший, Зіновій Щурук народився 1938 року. Його називають родоначальником отохірургії на Волині.
Справу батька продовжують сини Олександр та Георгій, які теж стали лікарями-отоларингологами.
Прощання із Зіновієм Щуруком відбудеться у неділю, 12 січня, в нижньому храмі Свято-Троїцького собору. Початок о 18-й годині.
Поминальна служба розпочнеться 13 січня об 11-й годині у верхньому храмі собору.
Видання «Перший» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Зіновія Щурука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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