Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО





І головна ялинка району розміщувалась не там, де стоїть сучасна. Про це



Як відзначали новорічно-різдвяні свята у минулому столітті, видно на світлинах, які надав рожищанин Олег Киричок.



І у ті роки не обходилось без новорічних подарунків, ялинки та святкового настрою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька десятиліть тому під час новорічно-різдвяних свят снігу на вулицях міста було помітно більше.І головна ялинка району розміщувалась не там, де стоїть сучасна. Про це пишуть Хроніки Любарта.Як відзначали новорічно-різдвяні свята у минулому столітті, видно на світлинах, які надав рожищанин Олег Киричок.І у ті роки не обходилось без новорічних подарунків, ялинки та святкового настрою.

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