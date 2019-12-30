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Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО

Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО
Кілька десятиліть тому під час новорічно-різдвяних свят снігу на вулицях міста було помітно більше.

І головна ялинка району розміщувалась не там, де стоїть сучасна. Про це пишуть Хроніки Любарта.

Як відзначали новорічно-різдвяні свята у минулому столітті, видно на світлинах, які надав рожищанин Олег Киричок.

І у ті роки не обходилось без новорічних подарунків, ялинки та святкового настрою.

Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО

Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО

Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО

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Теги: рожище, новий рік, ретрофото
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