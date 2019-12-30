Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:36
Кілька десятиліть тому під час новорічно-різдвяних свят снігу на вулицях міста було помітно більше.
І головна ялинка району розміщувалась не там, де стоїть сучасна. Про це пишуть Хроніки Любарта.
Як відзначали новорічно-різдвяні свята у минулому столітті, видно на світлинах, які надав рожищанин Олег Киричок.
І у ті роки не обходилось без новорічних подарунків, ялинки та святкового настрою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
І головна ялинка району розміщувалась не там, де стоїть сучасна. Про це пишуть Хроніки Любарта.
Як відзначали новорічно-різдвяні свята у минулому столітті, видно на світлинах, які надав рожищанин Олег Киричок.
І у ті роки не обходилось без новорічних подарунків, ялинки та святкового настрою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як святкували Новий рік у Рожищі в 1960-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:36
Волинське село на добу залишиться без світла
Сьогодні, 19:06
Співак Назарій Яремчук на вежі Луцького замку. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:00
У Торчинську райлікарню придбають нове медичне обладнання
Сьогодні, 17:27
Медіа