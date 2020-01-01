Волинське село на добу залишиться без світла





Про це повідомляє "Волиньобленерго".



Вимкнення електроенергії з 9:00 до 17:00 години заплановані у селі Куснище Любомльського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через ремонт на лініях електропередач 13 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це повідомляє "Волиньобленерго".Вимкнення електроенергії з 9:00 до 17:00 години заплановані у селі Куснище Любомльського району.

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