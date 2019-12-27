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Атовцям з Шацької ОТГ пропонують пільги на комунальні послуги

Атовцям з Шацької ОТГ пропонують пільги на комунальні послуги
Учасникам АТО, які проживають на території Шацька, Мельників, Світязя та Гаївки, пропонують пільги на водопостачання, водовідведення та вивіз сміття.

Про це повідомляє Район.Шацьк

Учасники бойових дій, які проживають в смт Шацьк, селах Мельники, Гаївка та Світязь, можуть скористатись послугами комунального підприємства «Будинкоправління»: водовідведення (жителі смт Шацьк), водопостачання (жителі смт Шацьк) та вивіз сміття (жителі смт Шацьк, села Мельники, Гаївка та Світязь).

Для оформлення послуг на пільгових умовах необхідно звернутися в комунальне підприємство та укласти договір.

Цей договір та рахунок надати в управління соціального захисту населення Шацької РДА, які формуватимуть реєстри для виплати пільг і передаватимуть їх Мінсоцполітики.

Після чого Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ «Ощадбанк» та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.

АТ «Ощадбанк» щомісяця інформуватиме пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

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Теги: ато, пільги, комуналка
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