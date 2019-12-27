Атовцям з Шацької ОТГ пропонують пільги на комунальні послуги





Про це



Учасники бойових дій, які проживають в смт Шацьк, селах Мельники, Гаївка та Світязь, можуть скористатись послугами комунального підприємства «Будинкоправління»: водовідведення (жителі смт Шацьк), водопостачання (жителі смт Шацьк) та вивіз сміття (жителі смт Шацьк, села Мельники, Гаївка та Світязь).



Для оформлення послуг на пільгових умовах необхідно звернутися в комунальне підприємство та укласти договір.



Цей договір та рахунок надати в управління соціального захисту населення Шацької РДА, які формуватимуть реєстри для виплати пільг і передаватимуть їх Мінсоцполітики.



Після чого Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ «Ощадбанк» та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.



АТ «Ощадбанк» щомісяця інформуватиме пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасникам АТО, які проживають на території Шацька, Мельників, Світязя та Гаївки, пропонують пільги на водопостачання, водовідведення та вивіз сміття.Про це повідомляє Район.ШацькУчасники бойових дій, які проживають в смт Шацьк, селах Мельники, Гаївка та Світязь, можуть скористатись послугами комунального підприємства «Будинкоправління»: водовідведення (жителі смт Шацьк), водопостачання (жителі смт Шацьк) та вивіз сміття (жителі смт Шацьк, села Мельники, Гаївка та Світязь).Для оформлення послуг на пільгових умовах необхідно звернутися в комунальне підприємство та укласти договір.Цей договір та рахунок надати в управління соціального захисту населення Шацької РДА, які формуватимуть реєстри для виплати пільг і передаватимуть їх Мінсоцполітики.Після чого Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ «Ощадбанк» та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.АТ «Ощадбанк» щомісяця інформуватиме пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

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