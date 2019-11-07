Скільки волинські міста витратять на прибирання вулиць









До прикладу, селище Благодатне на послуги з очищення покриття вулиць від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, а також на догляд за газонами протягом року готове спрямувати 550 тисяч гривень.



Тендер оголосила Благодатна селищна рада. Пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 20 січня.



Мова йде, зокрема, про щоденне очищення урн від сміття, прибирання неорганічного сміття, утилізацію та захоронення сміття, а також про прибирання пилу, листя, гілок, трави, очищення електроопор, зупинок транспорту, підмітання, очищення вулиць від снігу, посипання тротуарів і проїжджої частини пісково-соляною сумішшю в зимовий період, косіння газонів тощо.



Термін виконання робіт – травень-грудень поточного року.



У Рожищі на прибирання і підмітання вулиць цього року готові витратити 1,247 мільйона гривень.



Відкриті торги вже оголосила Рожищенська міська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон має розпочатися 20 січня.



Технічні вимоги до учасників торгів включають санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, площ Незалежності, Богдана Хмельницького та вивіз сміття з урн міста протягом року з вивезенням зметів і сміття на полігон твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району.



Також серед вимог – наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, чітке дотримання режимів і графіків прибирання, забезпечення належного санітарного стану на територіях, дотримання природоохоронного та санітарного законодавства.



Схожу суму – 1,297 мільйона гривень – на прибирання вулиць планують витратити в Ківерцях.



Тендер для пошуку виконавця робіт оголосив відділ капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 19 січня, а наступного дня має розпочатися аукціон.



Мова йде про своєчасне та якісне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць протягом року. Окрім того, переможець торгів повинен забезпечувати щоденне утримання обєктів благоустрою в належному санітарному стані, зокрема прибирати випадкове сміття.



Натомість Ковельська міська рада планує у 2020 році на прибирання та підмітання вулиць витратити близько 13,05 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Низка волинських міст на початку року оголосила відкриті торги на послуги з утримування вулиць і газонів у належному стані. Пише ІА Волинські новини.До прикладу, селище Благодатне на послуги з очищення покриття вулиць від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, а також на догляд за газонами протягом року готове спрямувати 550 тисяч гривень.Тендер оголосила Благодатна селищна рада. Пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 20 січня.Мова йде, зокрема, про щоденне очищення урн від сміття, прибирання неорганічного сміття, утилізацію та захоронення сміття, а також про прибирання пилу, листя, гілок, трави, очищення електроопор, зупинок транспорту, підмітання, очищення вулиць від снігу, посипання тротуарів і проїжджої частини пісково-соляною сумішшю в зимовий період, косіння газонів тощо.Термін виконання робіт – травень-грудень поточного року.У Рожищі на прибирання і підмітання вулиць цього року готові витратити 1,247 мільйона гривень.Відкриті торги вже оголосила Рожищенська міська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон має розпочатися 20 січня.Технічні вимоги до учасників торгів включають санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, площ Незалежності, Богдана Хмельницького та вивіз сміття з урн міста протягом року з вивезенням зметів і сміття на полігон твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району.Також серед вимог – наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, чітке дотримання режимів і графіків прибирання, забезпечення належного санітарного стану на територіях, дотримання природоохоронного та санітарного законодавства.Схожу суму – 1,297 мільйона гривень – на прибирання вулиць планують витратити в Ківерцях.Тендер для пошуку виконавця робіт оголосив відділ капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 19 січня, а наступного дня має розпочатися аукціон.Мова йде про своєчасне та якісне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць протягом року. Окрім того, переможець торгів повинен забезпечувати щоденне утримання обєктів благоустрою в належному санітарному стані, зокрема прибирати випадкове сміття.Натомість Ковельська міська рада планує у 2020 році на прибирання та підмітання вулиць витратити близько 13,05 мільйона гривень.

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