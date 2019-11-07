Скільки волинські міста витратять на прибирання вулиць
Сьогодні, 21:07
Низка волинських міст на початку року оголосила відкриті торги на послуги з утримування вулиць і газонів у належному стані.
Пише ІА Волинські новини.
До прикладу, селище Благодатне на послуги з очищення покриття вулиць від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, а також на догляд за газонами протягом року готове спрямувати 550 тисяч гривень.
Тендер оголосила Благодатна селищна рада. Пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 20 січня.
Мова йде, зокрема, про щоденне очищення урн від сміття, прибирання неорганічного сміття, утилізацію та захоронення сміття, а також про прибирання пилу, листя, гілок, трави, очищення електроопор, зупинок транспорту, підмітання, очищення вулиць від снігу, посипання тротуарів і проїжджої частини пісково-соляною сумішшю в зимовий період, косіння газонів тощо.
Термін виконання робіт – травень-грудень поточного року.
У Рожищі на прибирання і підмітання вулиць цього року готові витратити 1,247 мільйона гривень.
Відкриті торги вже оголосила Рожищенська міська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон має розпочатися 20 січня.
Технічні вимоги до учасників торгів включають санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, площ Незалежності, Богдана Хмельницького та вивіз сміття з урн міста протягом року з вивезенням зметів і сміття на полігон твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району.
Також серед вимог – наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, чітке дотримання режимів і графіків прибирання, забезпечення належного санітарного стану на територіях, дотримання природоохоронного та санітарного законодавства.
Схожу суму – 1,297 мільйона гривень – на прибирання вулиць планують витратити в Ківерцях.
Тендер для пошуку виконавця робіт оголосив відділ капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 19 січня, а наступного дня має розпочатися аукціон.
Мова йде про своєчасне та якісне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць протягом року. Окрім того, переможець торгів повинен забезпечувати щоденне утримання обєктів благоустрою в належному санітарному стані, зокрема прибирати випадкове сміття.
Натомість Ковельська міська рада планує у 2020 році на прибирання та підмітання вулиць витратити близько 13,05 мільйона гривень.
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Пише ІА Волинські новини.
До прикладу, селище Благодатне на послуги з очищення покриття вулиць від пилу, сміття, ґрунтових та інших наносів, а також на догляд за газонами протягом року готове спрямувати 550 тисяч гривень.
Тендер оголосила Благодатна селищна рада. Пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 20 січня.
Мова йде, зокрема, про щоденне очищення урн від сміття, прибирання неорганічного сміття, утилізацію та захоронення сміття, а також про прибирання пилу, листя, гілок, трави, очищення електроопор, зупинок транспорту, підмітання, очищення вулиць від снігу, посипання тротуарів і проїжджої частини пісково-соляною сумішшю в зимовий період, косіння газонів тощо.
Термін виконання робіт – травень-грудень поточного року.
У Рожищі на прибирання і підмітання вулиць цього року готові витратити 1,247 мільйона гривень.
Відкриті торги вже оголосила Рожищенська міська рада. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 січня, а аукціон має розпочатися 20 січня.
Технічні вимоги до учасників торгів включають санітарне прибирання проїжджої частини, тротуарів, площ Незалежності, Богдана Хмельницького та вивіз сміття з урн міста протягом року з вивезенням зметів і сміття на полігон твердих побутових відходів у селі Брище Луцького району.
Також серед вимог – наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, чітке дотримання режимів і графіків прибирання, забезпечення належного санітарного стану на територіях, дотримання природоохоронного та санітарного законодавства.
Схожу суму – 1,297 мільйона гривень – на прибирання вулиць планують витратити в Ківерцях.
Тендер для пошуку виконавця робіт оголосив відділ капітального ремонту, комунального господарства та майна Ківерцівської міської ради. Пропозиції від учасників прийматимуть до 19 січня, а наступного дня має розпочатися аукціон.
Мова йде про своєчасне та якісне прибирання проїжджої частини, тротуарів, газонів вулиць протягом року. Окрім того, переможець торгів повинен забезпечувати щоденне утримання обєктів благоустрою в належному санітарному стані, зокрема прибирати випадкове сміття.
Натомість Ковельська міська рада планує у 2020 році на прибирання та підмітання вулиць витратити близько 13,05 мільйона гривень.
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