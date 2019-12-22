40 луцьких будинків залишаться без електропостачання





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго", у понеділок, 13 січня, з 9.00 до 16.00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вул. Вороніхіна, 29-33, 8-14, вул. Старова, вул. Козакова, 1-9, вул. Щусева, 15-31, вул. Князів Острозьких, 8-18.

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