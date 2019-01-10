вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО

У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
Впродовж 11 та 12 січня на Театральному майдані міста відбувався традиційний міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку».

Від творчих колективів міста зі сцени лунали колядки, щедрівки та віншування, а люд, що зібрався на площі, охоче підспівував і розважався, попиваючи гарячий глінтвейн.

Поділяти радість свята забралося чимало лучан, а організатори фестивалю підготували цікаву і різноманітну програму з театральними постановками, автентичними костюмами, дотримуючись давніх традицій.

Як відбувалося свято дивіться у фотопідбірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: різдво, луцьк, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лісівники розповіли, як вберегти ялинку у горщику
Сьогодні, 22:41
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
Сьогодні, 22:05
Вітряно та тепло: погода у Луцьку 13 січня
Сьогодні, 21:32
Скільки волинські міста витратять на прибирання вулиць
Сьогодні, 21:07
Атовцям з Шацької ОТГ пропонують пільги на комунальні послуги
Сьогодні, 20:30
Схожі новини
У Луцьку відбудеться конкурс-фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» У Луцьку відбудеться конкурс-фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»
05 січень, 20:36
На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок На Водохреще у Луцьку влаштують фестиваль колядок
10 січень, 2019, 18:17
У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО У Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
09 січень, 2019, 18:16
У Луцьку влаштують різдвяний фестиваль У Луцьку влаштують різдвяний фестиваль
30 листопад, 2018, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лісівники розповіли, як вберегти ялинку у горщику
Сьогодні, 22:41
 0
У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
Сьогодні, 22:05
 0
Вітряно та тепло: погода у Луцьку 13 січня
Сьогодні, 21:32
 0
Скільки волинські міста витратять на прибирання вулиць
Сьогодні, 21:07
 0
Атовцям з Шацької ОТГ пропонують пільги на комунальні послуги
Сьогодні, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8