У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО





Від творчих колективів міста зі сцени лунали колядки, щедрівки та віншування, а люд, що зібрався на площі, охоче підспівував і розважався, попиваючи гарячий глінтвейн.



Поділяти радість свята забралося чимало лучан, а організатори фестивалю підготували цікаву і різноманітну програму з театральними постановками, автентичними костюмами, дотримуючись давніх традицій.



Як відбувалося свято дивіться у фотопідбірці Інформаційного агентства ВолиньPost.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж 11 та 12 січня на Театральному майдані міста відбувався традиційний міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку».Від творчих колективів міста зі сцени лунали колядки, щедрівки та віншування, а люд, що зібрався на площі, охоче підспівував і розважався, попиваючи гарячий глінтвейн.Поділяти радість свята забралося чимало лучан, а організатори фестивалю підготували цікаву і різноманітну програму з театральними постановками, автентичними костюмами, дотримуючись давніх традицій.Як відбувалося свято дивіться у фотопідбірці

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