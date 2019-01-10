У Луцьку відгриміло гучне святкування Різдва. ФОТО
Сьогодні, 22:05
Впродовж 11 та 12 січня на Театральному майдані міста відбувався традиційний міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку».
Від творчих колективів міста зі сцени лунали колядки, щедрівки та віншування, а люд, що зібрався на площі, охоче підспівував і розважався, попиваючи гарячий глінтвейн.
Поділяти радість свята забралося чимало лучан, а організатори фестивалю підготували цікаву і різноманітну програму з театральними постановками, автентичними костюмами, дотримуючись давніх традицій.
Як відбувалося свято дивіться у фотопідбірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Від творчих колективів міста зі сцени лунали колядки, щедрівки та віншування, а люд, що зібрався на площі, охоче підспівував і розважався, попиваючи гарячий глінтвейн.
Поділяти радість свята забралося чимало лучан, а організатори фестивалю підготували цікаву і різноманітну програму з театральними постановками, автентичними костюмами, дотримуючись давніх традицій.
Як відбувалося свято дивіться у фотопідбірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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