Хто на Волині отримує найбільшу зарплату





Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області, -



Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 8515 грн (в Україні – 10340 грн), що на 18,5% більше, ніж у січні–листопаді 2018 року.



Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,6 раза.



Індекс реальної заробітної плати порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 109,1% (в Україні – 109,6%).



Упродовж листопада загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 30,3% і на 1 грудня 2019р. становила 37,3 млн.грн, що дорівнювала 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад.



Вчасно не отримали заробітну плату 3,5 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10065 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За розміром зарплат Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області, - пише Волинь 24.Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 8515 грн (в Україні – 10340 грн), що на 18,5% більше, ніж у січні–листопаді 2018 року.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,6 раза.Індекс реальної заробітної плати порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 109,1% (в Україні – 109,6%).Упродовж листопада загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 30,3% і на 1 грудня 2019р. становила 37,3 млн.грн, що дорівнювала 2,6% фонду оплати праці, нарахованого за листопад.Вчасно не отримали заробітну плату 3,5 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 2,2% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 10065 грн.

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