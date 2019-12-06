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Волинські першокласники побували в гостях у Морозка

Волинські першокласники побували в гостях у Морозка
Школярі 1-Б класу Локачинської гімназії побували в гостях у Михайла Морозка.

Екскурсія відбулася 2 січня. Про це пишуть у групі школи.

Діти пройшли веселий квест у володіннях Діда Мороза. Це були і куточок «Співочий пеньочок», «Хатинка Веселинка», «Чарівна пасіка», обійстя Морозенка.

«Перепусткою в садибу були добрі помисли, чисті серця і любов до природи», – пишуть у дописі.

Волинські першокласники побували в гостях у Морозка
Волинські першокласники побували в гостях у Морозка
Волинські першокласники побували в гостях у Морозка
Волинські першокласники побували в гостях у Морозка

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Теги: школярі, морозко, діти
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