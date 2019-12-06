Волинські першокласники побували в гостях у Морозка
Сьогодні, 06:14
Школярі 1-Б класу Локачинської гімназії побували в гостях у Михайла Морозка.
Екскурсія відбулася 2 січня. Про це пишуть у групі школи.
Діти пройшли веселий квест у володіннях Діда Мороза. Це були і куточок «Співочий пеньочок», «Хатинка Веселинка», «Чарівна пасіка», обійстя Морозенка.
«Перепусткою в садибу були добрі помисли, чисті серця і любов до природи», – пишуть у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Екскурсія відбулася 2 січня. Про це пишуть у групі школи.
Діти пройшли веселий квест у володіннях Діда Мороза. Це були і куточок «Співочий пеньочок», «Хатинка Веселинка», «Чарівна пасіка», обійстя Морозенка.
«Перепусткою в садибу були добрі помисли, чисті серця і любов до природи», – пишуть у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські першокласники побували в гостях у Морозка
Сьогодні, 06:14
Вчені довели, що віртуальна реальність спотворює спогади
Сьогодні, 05:11
Які продукти можна їсти та не товстіти
Сьогодні, 04:24
Українські каратистки перемогли на турнірі в Чилі
Сьогодні, 03:15
Медіа