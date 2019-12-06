Волинські першокласники побували в гостях у Морозка





Екскурсія відбулася 2 січня. Про це пишуть у групі школи.



Діти пройшли веселий квест у володіннях Діда Мороза. Це були і куточок «Співочий пеньочок», «Хатинка Веселинка», «Чарівна пасіка», обійстя Морозенка.



«Перепусткою в садибу були добрі помисли, чисті серця і любов до природи», – пишуть у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школярі 1-Б класу Локачинської гімназії побували в гостях у Михайла Морозка.Екскурсія відбулася 2 січня. Про це пишуть у групі школи.Діти пройшли веселий квест у володіннях Діда Мороза. Це були і куточок «Співочий пеньочок», «Хатинка Веселинка», «Чарівна пасіка», обійстя Морозенка.«Перепусткою в садибу були добрі помисли, чисті серця і любов до природи», – пишуть у дописі.

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