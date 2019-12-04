вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вчені довели, що віртуальна реальність спотворює спогади

Вчені довели, що віртуальна реальність спотворює спогади
Японські вчені виявили, що при використанні активної VR спогади формуються гірше, ніж при простому перегляді відеозаписів. Причини цього явища до кінця незрозумілі, проте воно може стати серйозною перешкодою для широкого використання перспективної технології.

В останні роки технології віртуальної реальності розвиваються бурхливими темпами. VR-гарнітури вже стали звичним явищем, а незабаром їм на зміну можуть прийти легкі й компактні окуляри. Багато хто сподівається, що технологія не тільки подарує людству нові форми розваг, але й зробить освіту більш ефективною, - пише Техно 24.

Однак свіже дослідження команди з Технічного університету Тойохасі і Токійського університету, про який розповідає Eurek Alert, змушує засумніватися в освітніх перспективах VR.

Головна проблема VR
Автори провели експеримент, учасників якого розділили на дві групи. Піддослідним з першої належало надіти гарнітуру і самостійно пройтися віртуальною картинною галереєю. Люди з другої групи дивилися відеозапис такої ж прогулянки на дисплеї – тобто не могли впливати на маршрут.

Потім всі учасники пройшли тест на запам'ятовування побаченого. Ті, які досліджували музей у VR за допомогою гарнітури, впоралися з ним гірше.

Таким чином, команда вперше виявила, що при використанні активної віртуальної реальності візуальні спогади формуються гірше. З чим це пов'язано, поки неясно. Можливо, посилене відчуття занурення перевантажує мозок та заважає нормальній роботі пам'яті.

Автори відзначають, що їх відкриття слід враховувати при спробах використовувати VR в ролі освітнього інструмента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: віртуальна реальність, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вчені довели, що віртуальна реальність спотворює спогади
Сьогодні, 05:11
Які продукти можна їсти та не товстіти
Сьогодні, 04:24
Українські каратистки перемогли на турнірі в Чилі
Сьогодні, 03:15
В Україні створили портал про зниклих та загиблих під час Другої світової війни
Сьогодні, 02:08
Хто на Волині отримує найбільшу зарплату
Сьогодні, 01:03
Схожі новини
Мешканці двох багатоповерхівок у Луцьку сидять без гарячої води Мешканці двох багатоповерхівок у Луцьку сидять без гарячої води
03 січень, 12:28
Заборона поворотів та встановлення болардів: у Луцьку змінили схему дорожнього руху на декількох вулицях Заборона поворотів та встановлення болардів: у Луцьку змінили схему дорожнього руху на декількох вулицях
04 грудень, 2019, 10:36
На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера
25 жовтень, 2019, 16:05
Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів
24 жовтень, 2019, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вчені довели, що віртуальна реальність спотворює спогади
Сьогодні, 05:11
 0
Які продукти можна їсти та не товстіти
Сьогодні, 04:24
 0
Українські каратистки перемогли на турнірі в Чилі
Сьогодні, 03:15
 0
В Україні створили портал про зниклих та загиблих під час Другої світової війни
Сьогодні, 02:08
 0
Хто на Волині отримує найбільшу зарплату
Сьогодні, 01:03
 0
Медіа
відео
1/8