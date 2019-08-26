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Для Укрзалізниці можуть скасувати податок на землю

Для Укрзалізниці можуть скасувати податок на землю
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує скасувати оподаткування землі, якою користується АТ 2Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Верховна Рада України може розглянути питання скасування оподаткування земель залізничного транспорту платою за землю. Відповідний законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду особливостей оподаткування платою за землю” за №2566-1 вже зареєстрований у парламенті", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проєкт пропонує у новій редакції статті №284 Податкового кодексу скасувати стягнення податку на землі залізничного транспорту.

В Укрзалізниці поскаржилися, що з 1 січня 2019 року залізнична галузь повністю була позбавлена пільг зі сплати земельного податку через вилучення із ст. 284 Податкового кодексу України слів “надані для залізниць в межах смуг відведення”. Це призвело до того, що за підсумками 2019 року Укрзалізниця має сплатити 4,2 млрд грн податку на землю, що у 3,5 раза більше, ніж за 2018 рік.

"Слід зазначити, що в розвинених європейських країнах, таких як Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія, Польща, Литва, Латвія тощо, землі залізничного транспорту звільнені від оподаткування платою за землю. Такої ж практики дотримуються і в країнах колишнього СНГ: Казахстані, Білорусі тощо… Водночас Укрзалізниця, окрім сплати земельного податку, витрачає додаткові кошти на утримання земель у належному стані", — наголосив директор з розвитку бізнесу АТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

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Теги: укрзалізниця, оренда, земля
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