Старий Новий рік: традиції та заборони цього дня





У деяких регіонах України щедрують на старий Новий рік – 13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня, пише



Меланка – це єдина донька бога Лада, побратима бога Місяця. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Меланку й запроторив у підземне царство. Визволив її богатир Безпальчик-Васильчик, який з нею і одружився. Відтак, після Щедрого Вечора святкують Василя.



Іменини сьогодні святкують: Петро, Михайло.



Народні прикмети на 13 січня



– Падає м'який сніг – на врожай, а якщо тепло, то літо буде дощовим.



– Ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.



– Іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.



– Сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.



– На Меланії відлига, то чекайте теплого літа.



Що можна робити 13 січня



1. Дівчатам цього дня можна ворожити. Усі ворожіння можуть бути такими ж, як і на Андрія чи на інші святки.



2. Дорослим після ситної і веселої вечері можна починати "водити Козу". Для цього треба зібратися ватагою та ходити щедрувати по хатах. Учасники дійства мають бути переодягнені у казкових персонажів: козу, кота, жида тощо.



2. Хлопці увечері переодягаються у "Меланку" і йдуть колядувати до тих осель, в яких живуть дівчата. За "Меланку" вбирається парубок, що вміє гарно жартувати. Парубки мають переодягнутися у козу, журавля, цигана, циганку і чорта. Вони мають бути в кожушках, лахмітті, підмальовані, з бородою та вусами. Ватага повинна бути дуже веселою та гучною, жартувати з господарями та лунко сміятися, а також бити в бубон, аби їх чули навкруги.



Що не можна робити 13 січня



1. На Старий Новий рік уникайте сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.



2. Рекомендується не виносити цього дня з дому сміття, адже можете винести своє щастя.



3. У цей день не можна вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік.



4. У Щедрий Вечір не можна нікому нічого позичати, адже можна весь рік провести в боргах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 січня за церковним календарем – день преподобної Меланії або Щедрий Вечір. Також сьогодні українці святкують Старий Новий рік. Господині готують святкову вечерю, яку в народі називають Щедрою, тому що страви не є пісними. До столу подають ковбаси, шинки та холодці.У деяких регіонах України щедрують на старий Новий рік – 13-14 січня, однак у деяких – напередодні Водохреща, 18 січня, пише 24 канал Меланка – це єдина донька бога Лада, побратима бога Місяця. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Меланку й запроторив у підземне царство. Визволив її богатир Безпальчик-Васильчик, який з нею і одружився. Відтак, після Щедрого Вечора святкують Василя.Іменини сьогодні святкують: Петро, Михайло.– Падає м'який сніг – на врожай, а якщо тепло, то літо буде дощовим.– Ніч тиха і ясна – буде щасливий рік.– Іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові.– Сонце високо зійде, увесь рік буде благополучним.– На Меланії відлига, то чекайте теплого літа.1. Дівчатам цього дня можна ворожити. Усі ворожіння можуть бути такими ж, як і на Андрія чи на інші святки.2. Дорослим після ситної і веселої вечері можна починати "водити Козу". Для цього треба зібратися ватагою та ходити щедрувати по хатах. Учасники дійства мають бути переодягнені у казкових персонажів: козу, кота, жида тощо.2. Хлопці увечері переодягаються у "Меланку" і йдуть колядувати до тих осель, в яких живуть дівчата. За "Меланку" вбирається парубок, що вміє гарно жартувати. Парубки мають переодягнутися у козу, журавля, цигана, циганку і чорта. Вони мають бути в кожушках, лахмітті, підмальовані, з бородою та вусами. Ватага повинна бути дуже веселою та гучною, жартувати з господарями та лунко сміятися, а також бити в бубон, аби їх чули навкруги.1. На Старий Новий рік уникайте сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.2. Рекомендується не виносити цього дня з дому сміття, адже можете винести своє щастя.3. У цей день не можна вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети. Кажуть, рахунок монет принесе сльози на весь рік.4. У Щедрий Вечір не можна нікому нічого позичати, адже можна весь рік провести в боргах.

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