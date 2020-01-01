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Курс валют у Луцьку на 13 січня

Курс валют у Луцьку на 13 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.86, а продаж – 24.13.

Євро при купівлі становить – 26.42, продажу – 26.73.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.15, продаж – 6.388.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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