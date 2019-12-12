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ТРЦ «ПортCity» дарує путівку на море до Дня закоханих*

ТРЦ «ПортCity» дарує путівку на море до Дня закоханих*
Вже зовсім скоро одне з найромантичніших свят в році – День Закоханих. З нагоди свята у ТРЦ «ПортCity» відбудеться розіграш путівки на двох на море.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Умови зовсім прості. З 14 січня до 14 лютого треба робити покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказувати своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускати його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.

14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів. Присутність обов'язкова.

«Порадуйте свою половинку фантастичним подарунком та відправляйтесь разом у захоплюючу подорож від ТРЦ «ПортCity»! Відпочинок на морі на двох чекає саме на Вас», - запевняють у закладі.

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Теги: ТРЦ «ПортCity», путівка, море
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