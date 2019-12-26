Голова сільради на Волині, якого викрили на хабарі, повернувся до роботи
Сьогодні, 09:32
Голова Топільненської сільської ради Руслан Присяжнюк повернувся до виконання своїх робочих обов'язків, оскільки збіг термін відсторонення від посади.
Про це відомо з ухвали Луцького міськрайонного суду від 4 листопада, - пише Район.Рожище.
Захисник обвинуваченого, адвокат Олександр Стасюк заявив клопотання про повернення обвинувального акта, у зв'язку з тим, що документ не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, не конкретно сформульоване обвинувачення, а також в обвинувальному акті невірно вказано по-батькові обвинуваченого.
Прокурор заперечував щодо повернення обвинувального акта, вказуючи на безпідставність. Зазначені недоліки він назвав опискою, тому просив призначити справу до судового розгляду, а також продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, про що подав відповідні клопотання.
Суд постановив обвинувальний акт у кримінальному провадженні повернути для виконання вимог, передбачених законодавством, продовжити відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 3 січня 2020 року включно, продовжити строк відсторонення від посади сільського голови Топільненської сільської ради Рожищенського району строком на 2 місяці.
Так, очільника громади викрили на отриманні хабаря. Згодом його відсторонили від посади.
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Про це відомо з ухвали Луцького міськрайонного суду від 4 листопада, - пише Район.Рожище.
Захисник обвинуваченого, адвокат Олександр Стасюк заявив клопотання про повернення обвинувального акта, у зв'язку з тим, що документ не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, не конкретно сформульоване обвинувачення, а також в обвинувальному акті невірно вказано по-батькові обвинуваченого.
Прокурор заперечував щодо повернення обвинувального акта, вказуючи на безпідставність. Зазначені недоліки він назвав опискою, тому просив призначити справу до судового розгляду, а також продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, про що подав відповідні клопотання.
Суд постановив обвинувальний акт у кримінальному провадженні повернути для виконання вимог, передбачених законодавством, продовжити відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 3 січня 2020 року включно, продовжити строк відсторонення від посади сільського голови Топільненської сільської ради Рожищенського району строком на 2 місяці.
Так, очільника громади викрили на отриманні хабаря. Згодом його відсторонили від посади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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