Голова сільради на Волині, якого викрили на хабарі, повернувся до роботи





Про це відомо з ухвали Луцького міськрайонного суду від 4 листопада, - пише



Захисник обвинуваченого, адвокат Олександр Стасюк заявив клопотання про повернення обвинувального акта, у зв'язку з тим, що документ не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, не конкретно сформульоване обвинувачення, а також в обвинувальному акті невірно вказано по-батькові обвинуваченого.



Прокурор заперечував щодо повернення обвинувального акта, вказуючи на безпідставність. Зазначені недоліки він назвав опискою, тому просив призначити справу до судового розгляду, а також продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, про що подав відповідні клопотання.



Суд постановив обвинувальний акт у кримінальному провадженні повернути для виконання вимог, передбачених законодавством, продовжити відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 3 січня 2020 року включно, продовжити строк відсторонення від посади сільського голови Топільненської сільської ради Рожищенського району строком на 2 місяці.



Так, очільника громади викрили на отриманні хабаря. Згодом його відсторонили від посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Топільненської сільської ради Руслан Присяжнюк повернувся до виконання своїх робочих обов'язків, оскільки збіг термін відсторонення від посади.Про це відомо з ухвали Луцького міськрайонного суду від 4 листопада, - пише Район.Рожище Захисник обвинуваченого, адвокат Олександр Стасюк заявив клопотання про повернення обвинувального акта, у зв'язку з тим, що документ не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, не конкретно сформульоване обвинувачення, а також в обвинувальному акті невірно вказано по-батькові обвинуваченого.Прокурор заперечував щодо повернення обвинувального акта, вказуючи на безпідставність. Зазначені недоліки він назвав опискою, тому просив призначити справу до судового розгляду, а також продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, про що подав відповідні клопотання.Суд постановив обвинувальний акт у кримінальному провадженні повернути для виконання вимог, передбачених законодавством, продовжити відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 3 січня 2020 року включно, продовжити строк відсторонення від посади сільського голови Топільненської сільської ради Рожищенського району строком на 2 місяці.Так, очільника громади викрили на отриманні хабаря. Згодом його відсторонили від посади.

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