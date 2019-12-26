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Голова сільради на Волині, якого викрили на хабарі, повернувся до роботи

Голова сільради на Волині, якого викрили на хабарі, повернувся до роботи
Голова Топільненської сільської ради Руслан Присяжнюк повернувся до виконання своїх робочих обов'язків, оскільки збіг термін відсторонення від посади.

Про це відомо з ухвали Луцького міськрайонного суду від 4 листопада, - пише Район.Рожище.

Захисник обвинуваченого, адвокат Олександр Стасюк заявив клопотання про повернення обвинувального акта, у зв'язку з тим, що документ не відповідає вимогам чинного законодавства. Зокрема, не конкретно сформульоване обвинувачення, а також в обвинувальному акті невірно вказано по-батькові обвинуваченого.

Прокурор заперечував щодо повернення обвинувального акта, вказуючи на безпідставність. Зазначені недоліки він назвав опискою, тому просив призначити справу до судового розгляду, а також продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від займаної посади, про що подав відповідні клопотання.

Суд постановив обвинувальний акт у кримінальному провадженні повернути для виконання вимог, передбачених законодавством, продовжити відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 3 січня 2020 року включно, продовжити строк відсторонення від посади сільського голови Топільненської сільської ради Рожищенського району строком на 2 місяці.

Так, очільника громади викрили на отриманні хабаря. Згодом його відсторонили від посади.

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Теги: робота, сільрада
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