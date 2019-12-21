У Луцьку спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:46
Луцькі муніципали зафіксували факт продажу алкоголю у заборонений час.
Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Так, на продавця магазину "Ням Ням" по вулиці Огієнка,20 склали адміністративний протокол за продаж слабоалкогольної продукції у заборонений час.
Нагадуємо, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушників чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.
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Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.
Так, на продавця магазину "Ням Ням" по вулиці Огієнка,20 склали адміністративний протокол за продаж слабоалкогольної продукції у заборонений час.
Нагадуємо, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушників чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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