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У Луцьку спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО

У Луцьку спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
Луцькі муніципали зафіксували факт продажу алкоголю у заборонений час.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Так, на продавця магазину "Ням Ням" по вулиці Огієнка,20 склали адміністративний протокол за продаж слабоалкогольної продукції у заборонений час.

Нагадуємо, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушників чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

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Теги: алкоголь, Луцьк
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