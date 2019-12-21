У Луцьку спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО

Луцькі муніципали зафіксували факт продажу алкоголю у заборонений час.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.Так, на продавця магазину "Ням Ням" по вулиці Огієнка,20 склали адміністративний протокол за продаж слабоалкогольної продукції у заборонений час.Нагадуємо, що інспектори департаменту на постійній основі здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів». На порушників чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.