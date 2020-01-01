Що символізують страви на столі у Щедрий вечір





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Щедрий вечір походить від кількості страв, які стоять на столі в кожній родині. Ця вечеря не є пісною, як на Святий Вечір, а навпаки – готується багато м’ясних та ситних страв. Таким чином, у надвечір’я Старого Нового року родина за столом дякує Богові за отримані дари і просить нових на увесь наступний рік.



Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують Щедрий вечір як значне свято різдвяного циклу. Галицьке Поділля не святкує, бо Щедрий вечір у галичан – напередодні Водохреща, а саме – 18 січня, тоді як на Наддніпрянщині це – Голодна кутя.



Вважається, що чим більше страв буде на столі, тим благополучніше пройде рік. На святкову вечерю треба накрити на стіл красиву скатертину, прикрасити колосками, а на середину столу поставити кутю. Саме з цієї головної страви треба розпочинати трапезу.



Що символізують страви на столі у Щедрий вечір



Кутя – варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богові. Мак – символ мучеництва, невинно пролитої крові. Мед – символ чистоти, Божого слова.



Голубці – голуб – символ Божої любові, символ Святого Духа, символ краси і сили, отриманої від Сотворителя.



Риба – у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Три переплетених риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.



Вареники – символізують достаток. Місце людини Господь призначив в Царстві Божому, де вона відчуває себе добре "як вареник у маслі".



Млинці – символ Сонця. Новим Сонцем для християн став Ісус Христос.



Узвар – представляє життя, яке надається кожній людині. Свята вода є символом очищення тіла і душі.



Пампушки – святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і кожна людина, зокрема християнин, покликаний до того солодкого, повноцінного, вічного життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік (за старим стилем), а також у цей вечір господині готують Щедрий вечір з різноманітних страв.Про це повідомляє 24 канал Щедрий вечір походить від кількості страв, які стоять на столі в кожній родині. Ця вечеря не є пісною, як на Святий Вечір, а навпаки – готується багато м’ясних та ситних страв. Таким чином, у надвечір’я Старого Нового року родина за столом дякує Богові за отримані дари і просить нових на увесь наступний рік.Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують Щедрий вечір як значне свято різдвяного циклу. Галицьке Поділля не святкує, бо Щедрий вечір у галичан – напередодні Водохреща, а саме – 18 січня, тоді як на Наддніпрянщині це – Голодна кутя.Вважається, що чим більше страв буде на столі, тим благополучніше пройде рік. На святкову вечерю треба накрити на стіл красиву скатертину, прикрасити колосками, а на середину столу поставити кутю. Саме з цієї головної страви треба розпочинати трапезу.Кутя – варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богові. Мак – символ мучеництва, невинно пролитої крові. Мед – символ чистоти, Божого слова.Голубці – голуб – символ Божої любові, символ Святого Духа, символ краси і сили, отриманої від Сотворителя.Риба – у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Три переплетених риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.Вареники – символізують достаток. Місце людини Господь призначив в Царстві Божому, де вона відчуває себе добре "як вареник у маслі".Млинці – символ Сонця. Новим Сонцем для християн став Ісус Христос.Узвар – представляє життя, яке надається кожній людині. Свята вода є символом очищення тіла і душі.Пампушки – святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і кожна людина, зокрема християнин, покликаний до того солодкого, повноцінного, вічного життя.

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