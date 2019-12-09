Просять допомогти чоловіку, який випав із занедбаної багатоповерхівки у Ковелі
Сьогодні, 10:20
Збирають допомогу чоловікові, котрий впав із занедбаної будівлі на вулиці Заводській у Ковелі.
Про це повідомляє Район.in.ua з посиланням на пост Вікторії Сметюх у спільноті «Я люблю Ковель».
Нагадаємо, нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.
Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що чоловік - у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.
«Данилюк Тарас Васильович, 1987 року народження, по цей день бореться за своє життя. Наразі хлопець знаходиться у реанімації після уже зробленої трипанації черепу, без свідомості. Кожен день перебування у лікарні та спасіння юнака вартує чималих грошей, яких родина, на жаль, немає. Просимо допомогти небайдужих», – написала Вікторія у дописі.
Реквізити для допомоги:
Мобільний телефон: Данилюк Любов Василівна (мама) – 096 209 63 16
Реквізити банківської карти: 4149 4991 3895 7137
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район.in.ua з посиланням на пост Вікторії Сметюх у спільноті «Я люблю Ковель».
Нагадаємо, нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.
Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що чоловік - у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.
«Данилюк Тарас Васильович, 1987 року народження, по цей день бореться за своє життя. Наразі хлопець знаходиться у реанімації після уже зробленої трипанації черепу, без свідомості. Кожен день перебування у лікарні та спасіння юнака вартує чималих грошей, яких родина, на жаль, немає. Просимо допомогти небайдужих», – написала Вікторія у дописі.
Реквізити для допомоги:
Мобільний телефон: Данилюк Любов Василівна (мама) – 096 209 63 16
Реквізити банківської карти: 4149 4991 3895 7137
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дівчинка, яка разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки, вийшла з коми
Сьогодні, 10:40
У селі Світязь Mercedes збив велосипедистку
Сьогодні, 10:26
Просять допомогти чоловіку, який випав із занедбаної багатоповерхівки у Ковелі
Сьогодні, 10:20
Волонтери просять підтримати дитину з Любомля, у якої тато-снайпер героїчно загинув на Донбасі
Сьогодні, 10:12
У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Медіа