Просять допомогти чоловіку, який випав із занедбаної багатоповерхівки у Ковелі





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Нагадаємо,



Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що чоловік - у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.



«Данилюк Тарас Васильович, 1987 року народження, по цей день бореться за своє життя. Наразі хлопець знаходиться у реанімації після уже зробленої трипанації черепу, без свідомості. Кожен день перебування у лікарні та спасіння юнака вартує чималих грошей, яких родина, на жаль, немає. Просимо допомогти небайдужих», – написала Вікторія у дописі.



Реквізити для допомоги:



Мобільний телефон: Данилюк Любов Василівна (мама) – 096 209 63 16



Реквізити банківської карти: 4149 4991 3895 7137





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збирають допомогу чоловікові, котрий впав із занедбаної будівлі на вулиці Заводській у Ковелі.Про це повідомляє Район.in.ua з посиланням на пост Вікторії Сметюх у спільноті «Я люблю Ковель».Нагадаємо, нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»повідомив, що чоловік - у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.«Данилюк Тарас Васильович, 1987 року народження, по цей день бореться за своє життя. Наразі хлопець знаходиться у реанімації після уже зробленої трипанації черепу, без свідомості. Кожен день перебування у лікарні та спасіння юнака вартує чималих грошей, яких родина, на жаль, немає. Просимо допомогти небайдужих», – написала Вікторія у дописі.

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