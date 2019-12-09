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Просять допомогти чоловіку, який випав із занедбаної багатоповерхівки у Ковелі

Просять допомогти чоловіку, який випав із занедбаної багатоповерхівки у Ковелі
Збирають допомогу чоловікові, котрий впав із занедбаної будівлі на вулиці Заводській у Ковелі.

Про це повідомляє Район.in.ua з посиланням на пост Вікторії Сметюх у спільноті «Я люблю Ковель».

Нагадаємо, нещасний випадок стався 8 січня. Чоловік 1987 року народження упав з четвертого поверху недобудованої будівлі.

Директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що чоловік - у тяжкому стані в лікарні. У нього закрита черепно-мозкова травма, численні переломи та забої.

«Данилюк Тарас Васильович, 1987 року народження, по цей день бореться за своє життя. Наразі хлопець знаходиться у реанімації після уже зробленої трипанації черепу, без свідомості. Кожен день перебування у лікарні та спасіння юнака вартує чималих грошей, яких родина, на жаль, немає. Просимо допомогти небайдужих», – написала Вікторія у дописі.

Реквізити для допомоги:

Мобільний телефон: Данилюк Любов Василівна (мама) – 096 209 63 16

Реквізити банківської карти: 4149 4991 3895 7137


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Теги: падіння з висоти, Ковель, допомога
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