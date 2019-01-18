вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО

У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО
У Луцьку водій легковика по вулиці Гнідавській наїхав на зупинку громадського транспорту і втік.

Повідомлення про ДТП без потерпілих патрульні отримали 13 січня, близько 1-ї години ночі, - інформує патрульна поліція Волинської області.

На місці пригоди патрульні виявили пошкоджений дорожній знак та уламки бампера зеленого кольору. Тож передали орієнтування іншим екіпажам та почали шукати винуватця.

Згодом на одній з прилеглих вулиць, помітили Skoda Octavia з характерними ушкодженнями. За кермом перебував 29-річний лучанин, який визнав, що наїхав на зупинку. Його освідували – був тверезим.

Тож в результаті склали три протоколи, які відправили на розгляд суду.
У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО
У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО
У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водій, Луцьк, зупинка, втеча
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Просять допомогти чоловіку, який випав із занедбаної багатоповерхівки у Ковелі
Сьогодні, 10:20
Волонтери просять підтримати дитину з Любомля, у якої тато-снайпер героїчно загинув на Донбасі
Сьогодні, 10:12
У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Луцьку спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:46
Голова сільради на Волині, якого викрили на хабарі, повернувся до роботи
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних У Луцьку п'яний водій скоїв аварію і втік від патрульних
18 січень, 2019, 10:53
Лучани просять зупинку на одній із вулиць Лучани просять зупинку на одній із вулиць
19 грудень, 2019, 02:21
На зупинці у Луцьку побили і пограбували чоловіка На зупинці у Луцьку побили і пограбували чоловіка
10 грудень, 2019, 12:35
У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка У Луцьку на зупинці побили і пограбували чоловіка
05 грудень, 2019, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Людина року»: як нагороджували мешканців Володимир-Волинського та Іваничівського районів. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині державі через суд повернули землю, яка коштує 45 мільйонів
Сьогодні, 11:10
 0
Затримали кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої
Сьогодні, 11:01
 0
В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина
Сьогодні, 10:58
 0
Дівчинка, яка разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки, вийшла з коми
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8