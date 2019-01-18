У Луцьку водій збив на зупинці дорожній знак і втік. ФОТО

У Луцьку водій легковика по вулиці Гнідавській наїхав на зупинку громадського транспорту і втік.Повідомлення про ДТП без потерпілих патрульні отримали 13 січня, близько 1-ї години ночі, - інформує патрульна поліція Волинської області.На місці пригоди патрульні виявили пошкоджений дорожній знак та уламки бампера зеленого кольору. Тож передали орієнтування іншим екіпажам та почали шукати винуватця.Згодом на одній з прилеглих вулиць, помітили Skoda Octavia з характерними ушкодженнями. За кермом перебував 29-річний лучанин, який визнав, що наїхав на зупинку. Його освідували – був тверезим.Тож в результаті склали три протоколи, які відправили на розгляд суду.