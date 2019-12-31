Повідомили, скільки заробляють працівники луцького «сміттєвого» підприємства
Сьогодні, 17:33
Повідомили, яку зарплату в середньому отримують працівники КП «Луцькспецкомунтранс».
Про це йдеться в інформації щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Луцькспецкомунтранс» за 2017-2018 роки та 9 місяців 2019 року.
Так, середньоспискова чисельність усіх працівників підприємства нині становить 220 осіб. Їх середньомісячна заробітна плата у 2018 році з зросла у порівнянні з 2017 роком на 2 431 гривню та становила 7 486 гривень.
За 9 місяців 2019 року зарплата склала 9 965 гривень, що на 2 479 гривень більше відповідного періоду минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в інформації щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Луцькспецкомунтранс» за 2017-2018 роки та 9 місяців 2019 року.
Так, середньоспискова чисельність усіх працівників підприємства нині становить 220 осіб. Їх середньомісячна заробітна плата у 2018 році з зросла у порівнянні з 2017 роком на 2 431 гривню та становила 7 486 гривень.
За 9 місяців 2019 року зарплата склала 9 965 гривень, що на 2 479 гривень більше відповідного періоду минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку цьогоріч проведуть комплексний екологічний аудит
Сьогодні, 17:50
Повідомили, скільки заробляють працівники луцького «сміттєвого» підприємства
Сьогодні, 17:33
У Луцьку на ринку жінка незаконно продавала рибу. ФОТО
Сьогодні, 17:18
Медіа