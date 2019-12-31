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Повідомили, скільки заробляють працівники луцького «сміттєвого» підприємства

Повідомили, скільки заробляють працівники луцького «сміттєвого» підприємства
Повідомили, яку зарплату в середньому отримують працівники КП «Луцькспецкомунтранс».

Про це йдеться в інформації щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Луцькспецкомунтранс» за 2017-2018 роки та 9 місяців 2019 року.

Так, середньоспискова чисельність усіх працівників підприємства нині становить 220 осіб. Їх середньомісячна заробітна плата у 2018 році з зросла у порівнянні з 2017 роком на 2 431 гривню та становила 7 486 гривень.

За 9 місяців 2019 року зарплата склала 9 965 гривень, що на 2 479 гривень більше відповідного періоду минулого року.

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Теги: зарплати, Луцькспецкомунтранс
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