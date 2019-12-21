Волонтери просять підтримати дитину з Любомля, у якої тато-снайпер героїчно загинув на Донбасі
Сьогодні, 10:12
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
13 січня дев'ятий день народження святкує Федчишина Дарія. Дівчинка є молодшою дочкою загиблого воїна, відважного добровольця, Героя та патріота Федчишина Анатолія під позивним «Білий». Він із братом були першими з району, хто добровільно зголосився на фронт, вступивши до лав «Правого сектора». Анатолій був професійним снайпером. Разом із братом вони служили у Донецькій області в батальйоні територіальної оборони «Дніпро-2» у мобільній розвідувальній штурмовій групі. За час служби в АТО Анатолій пройшов близько 60-ти боїв, інколи й по два у день. Загинув Герой разом із 4-ма побратимами 10 серпня 2014 р. під час оборони блокпосту поблизу горезвісного Іловайська. Без годувальника залишилась дружина і двоє маленьких донечок.
Даринка навчається уже в третьому класі Любомльської гімназії. Успішність хороша, найбільше їй подобаються математика, трудове навчання та малювання. Дівчинка відвідує музичну школу, вчиться грати на бандурі, а також бере приватні уроки з англійської мови. А з нового навчального року почала відвідувати театральний гурток і навіть уже встигла зіграти в двох виставах.
Дівчинка – велика мрійниця і дуже любить переглядати різноманітні мультфільми про принцес та фей, а також любить читати книжки з повчальними історіями, віршами, казками, приказками та прислів’ями.
Дівчинка у всьому намагається копіювати свого татка. Він був і залишиться справжнім орієнтиром у житті. Навіть коли сідає їсти і на столі нова страва – обов’язково запитає чи тато це любив і «вилиже» тарілку коли почує ствердну відповідь. Дитині було лише 4 роки коли
її тато загинув у бою з окупантом, проте вона пригадує історії, що пов’язані з її татусем, які встигла забути навіть мама.
Та попри непоправну втрату Даринка дуже чуйна дитина. Вона завжди переживає, коли хтось сумує, а тим більше, коли це рідні. Дитина не знаючи що сказати, просто підійде, обійме і кудись зникає втома та образи. Мама говорить: «Це наше сонечко! Вона дуже часто хоче хоч чимось допомогти. Коли я починаю прибирати в хаті Даринка скрізь ходить за мною і пропонує свою допомогу: то підніме папірець, то помиє тарілку, то на поличці прибере. Я радію з того, що росте справжня мамина помічниця».
Мама дівчаток Галина Миколаївна тяжко працює, щоб забезпечити донькам гідне життя. Найбільші труднощі, звісно ж, виникають із чоловічою роботою, яку, нажаль, мама сама ніяк не може зробити. А ще – діти ростуть дуже швидко, а тому завжди актуальні речі та взуття. Тим більше, що розмір Даринки трохи більший ніж був у Вікторії і вона не може доношувати речі старшої сестрички.
Інформація для благодійників: ФЕДЧИШИНА ДАРИНА – 9 років (13.01.2010). м. Любомль. Ріст: 136; Розмір взуття: 35
Бажаєте підтримати дитину – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
13 січня дев'ятий день народження святкує Федчишина Дарія. Дівчинка є молодшою дочкою загиблого воїна, відважного добровольця, Героя та патріота Федчишина Анатолія під позивним «Білий». Він із братом були першими з району, хто добровільно зголосився на фронт, вступивши до лав «Правого сектора». Анатолій був професійним снайпером. Разом із братом вони служили у Донецькій області в батальйоні територіальної оборони «Дніпро-2» у мобільній розвідувальній штурмовій групі. За час служби в АТО Анатолій пройшов близько 60-ти боїв, інколи й по два у день. Загинув Герой разом із 4-ма побратимами 10 серпня 2014 р. під час оборони блокпосту поблизу горезвісного Іловайська. Без годувальника залишилась дружина і двоє маленьких донечок.
Даринка навчається уже в третьому класі Любомльської гімназії. Успішність хороша, найбільше їй подобаються математика, трудове навчання та малювання. Дівчинка відвідує музичну школу, вчиться грати на бандурі, а також бере приватні уроки з англійської мови. А з нового навчального року почала відвідувати театральний гурток і навіть уже встигла зіграти в двох виставах.
Дівчинка – велика мрійниця і дуже любить переглядати різноманітні мультфільми про принцес та фей, а також любить читати книжки з повчальними історіями, віршами, казками, приказками та прислів’ями.
Дівчинка у всьому намагається копіювати свого татка. Він був і залишиться справжнім орієнтиром у житті. Навіть коли сідає їсти і на столі нова страва – обов’язково запитає чи тато це любив і «вилиже» тарілку коли почує ствердну відповідь. Дитині було лише 4 роки коли
її тато загинув у бою з окупантом, проте вона пригадує історії, що пов’язані з її татусем, які встигла забути навіть мама.
Та попри непоправну втрату Даринка дуже чуйна дитина. Вона завжди переживає, коли хтось сумує, а тим більше, коли це рідні. Дитина не знаючи що сказати, просто підійде, обійме і кудись зникає втома та образи. Мама говорить: «Це наше сонечко! Вона дуже часто хоче хоч чимось допомогти. Коли я починаю прибирати в хаті Даринка скрізь ходить за мною і пропонує свою допомогу: то підніме папірець, то помиє тарілку, то на поличці прибере. Я радію з того, що росте справжня мамина помічниця».
Мама дівчаток Галина Миколаївна тяжко працює, щоб забезпечити донькам гідне життя. Найбільші труднощі, звісно ж, виникають із чоловічою роботою, яку, нажаль, мама сама ніяк не може зробити. А ще – діти ростуть дуже швидко, а тому завжди актуальні речі та взуття. Тим більше, що розмір Даринки трохи більший ніж був у Вікторії і вона не може доношувати речі старшої сестрички.
Інформація для благодійників: ФЕДЧИШИНА ДАРИНА – 9 років (13.01.2010). м. Любомль. Ріст: 136; Розмір взуття: 35
Бажаєте підтримати дитину – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
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