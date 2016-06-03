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У селі Світязь Mercedes збив велосипедистку

У селі Світязь Mercedes збив велосипедистку
У селі Світязь Шацького району автомобіль Mercedes E270 збив велосипедистку.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 11 січня, приблизно о 10 годині, - пише ГУНП у Волинської області.

За кермом автомобіля перебував 59-річний житель Шацького району. Водій, збив 66-річну велосипедистку, місцеву жительку, котра рухалася в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у неврологію центральної районної лікарні.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.




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Теги: аварія, велосипедистка
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