У Луцьку п'яний чоловік потрапив під колеса автівки

У Луцьку на проспекті Відродження автомобіль «Audi 80», під керуванням 37-річного місцевого жителя, наїхав на перехожого.ДТП сталася 12 січня близько 05:00, інформує ГУНП у Волинській області.Попередньо встановили, що пішохід у стані алкогольного сп’яніння, перетинав проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії потерпілий отримав тілесні ушкодження, однак його не госпіталізовували.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.