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В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина

В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина
Учора, 12 січня, на автодорозі в селі Рованці Луцького району зіткнулися зустрічні автомобілі Renault Kangoo та Volkswagen Passat.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Аварія сталася приблизно в 11 годині. Автомобілем Renault Kangoo керував 24-річний житель Луцького району, а за кермом Volkswagen Passat був 52-річний житель обласного центру.

У результаті ДТП 25-річна пасажирка Renault Kangoo отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.

В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина
В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина

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Теги: Рованчі, аварія
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