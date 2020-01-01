В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Аварія сталася приблизно в 11 годині. Автомобілем Renault Kangoo керував 24-річний житель Луцького району, а за кермом Volkswagen Passat був 52-річний житель обласного центру.



У результаті ДТП 25-річна пасажирка Renault Kangoo отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 січня, на автодорозі в селі Рованці Луцького району зіткнулися зустрічні автомобілі Renault Kangoo та Volkswagen Passat.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Аварія сталася приблизно в 11 годині. Автомобілем Renault Kangoo керував 24-річний житель Луцького району, а за кермом Volkswagen Passat був 52-річний житель обласного центру.У результаті ДТП 25-річна пасажирка Renault Kangoo отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.

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