В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина
Сьогодні, 10:58
Учора, 12 січня, на автодорозі в селі Рованці Луцького району зіткнулися зустрічні автомобілі Renault Kangoo та Volkswagen Passat.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Аварія сталася приблизно в 11 годині. Автомобілем Renault Kangoo керував 24-річний житель Луцького району, а за кермом Volkswagen Passat був 52-річний житель обласного центру.
У результаті ДТП 25-річна пасажирка Renault Kangoo отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Аварія сталася приблизно в 11 годині. Автомобілем Renault Kangoo керував 24-річний житель Луцького району, а за кермом Volkswagen Passat був 52-річний житель обласного центру.
У результаті ДТП 25-річна пасажирка Renault Kangoo отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримали кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої
Сьогодні, 11:01
В аварії у Рованцях постраждала 25-річна дівчина
Сьогодні, 10:58
Дівчинка, яка разом із сестрою випала з вікна луцької багатоповерхівки, вийшла з коми
Сьогодні, 10:40
У селі Світязь Mercedes збив велосипедистку
Сьогодні, 10:26
Медіа