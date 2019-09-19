Затримали кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої





Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у Facebook. За його словами, затримані підозрюються у низці ще кількох убивств, - пише



За даними журналістів, одним із затриманих є раніше не судимий українець Ігор Редькін.



"У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва й Окуєвої на з/д переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була убита Аміна Окуєва. Автоматичну зброю кілери покинули на місці. Добре пам'ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у низці вбивств. І зокрема – у вбивстві Аміни", – написав глава МВС.



Аваков також уточнив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії.



Цю інформацію підтвердив і глава Нацполіції Ігор Клименко. Він також розповів, що всього до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частину з них затримали ще у вересні.



Тим часом у прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців іще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників.



У свою чергу екснардеп Ігор Мосійчук написав у Telegram, що слідчим Національної поліції нібито відомі прізвища замовників вбивства Аміни Окуєвої.



"Є відповідна доказова база! Чекаємо оголошення підозр як виконавцям, так і замовникам убивства Аміни Окуєвої!" – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна поліція України 12 січня затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році Про це повідомив глава МВС Україниу Facebook. За його словами, затримані підозрюються у низці ще кількох убивств, - пише Обозреватель За даними журналістів, одним із затриманих є раніше не судимий українець"У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва й Окуєвої на з/д переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була убита Аміна Окуєва. Автоматичну зброю кілери покинули на місці. Добре пам'ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у низці вбивств. І зокрема – у вбивстві Аміни", – написав глава МВС.Аваков також уточнив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії.Цю інформацію підтвердив і глава Нацполіції. Він також розповів, що всього до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частину з них затримали ще у вересні.Тим часом у прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців іще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників.У свою чергу екснардеп Ігор Мосійчук написав у Telegram, що слідчим Національної поліції нібито відомі прізвища замовників вбивства Аміни Окуєвої."Є відповідна доказова база! Чекаємо оголошення підозр як виконавцям, так і замовникам убивства Аміни Окуєвої!" – зазначив він.

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