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Затримали кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

Затримали кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої
Національна поліція України 12 січня затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у Facebook. За його словами, затримані підозрюються у низці ще кількох убивств, - пише Обозреватель.

За даними журналістів, одним із затриманих є раніше не судимий українець Ігор Редькін.

"У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва й Окуєвої на з/д переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була убита Аміна Окуєва. Автоматичну зброю кілери покинули на місці. Добре пам'ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обгрунтовано підозрюваних у низці вбивств. І зокрема – у вбивстві Аміни", – написав глава МВС.

Аваков також уточнив, що ДНК затриманого збіглося з ДНК на покинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії.

Цю інформацію підтвердив і глава Нацполіції Ігор Клименко. Він також розповів, що всього до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частину з них затримали ще у вересні.

Тим часом у прокуратурі Київської області сказали, що на рахунку злочинців іще два замовні вбивства, вчинені у вересні 2016 і в січні 2019 року, які розкриті. Зараз проводяться заходи щодо затримання всіх учасників злочинного угруповання та встановлення замовників.

У свою чергу екснардеп Ігор Мосійчук написав у Telegram, що слідчим Національної поліції нібито відомі прізвища замовників вбивства Аміни Окуєвої.

"Є відповідна доказова база! Чекаємо оголошення підозр як виконавцям, так і замовникам убивства Аміни Окуєвої!" – зазначив він.

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Теги: кілери, вбивство, Аміна Окуєва, затримання
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