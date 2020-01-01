«Людина року»: як нагороджували мешканців Володимир-Волинського та Іваничівського районів. ФОТО





На дійство завітало близько ста гостей: це митці, підприємці, спортсмени, активісти, освітяни, лікарі, представники міської влади та інші - пише



Вечір проходив у дружній атмосфері: на балу танцювали всі – хто вміє, і хто вчиться, спілкувались та фотографувались. Учасники балу також змагалися у майстерності вальсувати.



Музичну частину справжнього балу забезпечили Назар Нагорнюк на саксофоні, Ліна Ткачук та Олександр Чишій, вихованці зразкової вокальної студії “Ладомир” – вокальними виступами.



Найголовніший атрибут переможця балу – кришталеву туфельку цьогоріч отримали отримали Жилінські Лілія та Сергій (мама та син).



А під час балу відбулась і церемонія нагородження «Людина року Володимир-Волинського-Іваничівського району». Конкурс започаткований редакцією газети “Місто вечірнє”, де жителі міста обирали номінантів у номінаціях до цього талонами.



“Оператором комп’ютерної програми занесено 4749 заповнених купонів, дійсними визнано 4697. Жителі міста та району назвали 114 номінантів в 64 номінаціях”, – відзначили організатори.



За результатами голосування мешканцями обох районів подяками за безкорисливе служіння на благо громади і Батьківщини відзначені у номінаціях:



- активіст року – Тарас Сватко;

- ветеринар року – Сергій Тернов;

- голова ОТГ – В’ячеслав Католик;

- фотограф року – Іван Дуда;

- підприємець року – Володимир Тарасюк;

- хореограф року – Ірина Божик;

- депутат року – Павло Карп’юк;



- лікар року – Наталія Шилова;

- священник – отець Юрій Здебський;

- аграрій року – Валерій Діброва;

- фермер року – Євген Шелепіна;

- керівник року – Аліна Сич;

- тренер року – Руслан Гань.



Вони отримали дипломи, памятні подарунки та статуетки.



Звання «Людина року міст Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського району» присвоєні:



- рятувальник року – Ярослав Карачун;

- захисник року – Руслан Медвідь;

- учитель року – Наталія Козік;

- митець року – Анатолій Бойко;

- міський голова року – Петро Саганюк;

- депутат року – Сергій Радкевич;

- директор року – Сергій Коба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го січня у культурно-мистецькому центрі Володимира-Волинського відбувся бал під назвою «Кришталева туфелька», який проходить в місті утрєтє. В його рамках провели і церемонію нагородження «Людина року міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського району».На дійство завітало близько ста гостей: це митці, підприємці, спортсмени, активісти, освітяни, лікарі, представники міської влади та інші - пише Буг Вечір проходив у дружній атмосфері: на балу танцювали всі – хто вміє, і хто вчиться, спілкувались та фотографувались. Учасники балу також змагалися у майстерності вальсувати.Музичну частину справжнього балу забезпечили Назар Нагорнюк на саксофоні, Ліна Ткачук та Олександр Чишій, вихованці зразкової вокальної студії “Ладомир” – вокальними виступами.Найголовніший атрибут переможця балу – кришталеву туфельку цьогоріч отримали отримали Жилінські Лілія та Сергій (мама та син).А під час балу відбулась і церемонія нагородження «Людина року Володимир-Волинського-Іваничівського району». Конкурс започаткований редакцією газети “Місто вечірнє”, де жителі міста обирали номінантів у номінаціях до цього талонами.“Оператором комп’ютерної програми занесено 4749 заповнених купонів, дійсними визнано 4697. Жителі міста та району назвали 114 номінантів в 64 номінаціях”, – відзначили організатори.За результатами голосування мешканцями обох районів подяками за безкорисливе служіння на благо громади і Батьківщини відзначені у номінаціях:- активіст року –- ветеринар року –- голова ОТГ –- фотограф року –- підприємець року –- хореограф року –- депутат року –- лікар року –- священник – отець Юрій Здебський;- аграрій року –- фермер року –- керівник року –- тренер року –Вони отримали дипломи, памятні подарунки та статуетки.Звання «Людина року міст Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського району» присвоєні:- рятувальник року –- захисник року –- учитель року –- митець року –- міський голова року –- депутат року –- директор року –

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