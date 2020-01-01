«Людина року»: як нагороджували мешканців Володимир-Волинського та Іваничівського районів. ФОТО
Сьогодні, 11:15
11-го січня у культурно-мистецькому центрі Володимира-Волинського відбувся бал під назвою «Кришталева туфелька», який проходить в місті утрєтє. В його рамках провели і церемонію нагородження «Людина року міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського району».
На дійство завітало близько ста гостей: це митці, підприємці, спортсмени, активісти, освітяни, лікарі, представники міської влади та інші - пише Буг.
Вечір проходив у дружній атмосфері: на балу танцювали всі – хто вміє, і хто вчиться, спілкувались та фотографувались. Учасники балу також змагалися у майстерності вальсувати.
Музичну частину справжнього балу забезпечили Назар Нагорнюк на саксофоні, Ліна Ткачук та Олександр Чишій, вихованці зразкової вокальної студії “Ладомир” – вокальними виступами.
Найголовніший атрибут переможця балу – кришталеву туфельку цьогоріч отримали отримали Жилінські Лілія та Сергій (мама та син).
А під час балу відбулась і церемонія нагородження «Людина року Володимир-Волинського-Іваничівського району». Конкурс започаткований редакцією газети “Місто вечірнє”, де жителі міста обирали номінантів у номінаціях до цього талонами.
“Оператором комп’ютерної програми занесено 4749 заповнених купонів, дійсними визнано 4697. Жителі міста та району назвали 114 номінантів в 64 номінаціях”, – відзначили організатори.
За результатами голосування мешканцями обох районів подяками за безкорисливе служіння на благо громади і Батьківщини відзначені у номінаціях:
- активіст року – Тарас Сватко;
- ветеринар року – Сергій Тернов;
- голова ОТГ – В’ячеслав Католик;
- фотограф року – Іван Дуда;
- підприємець року – Володимир Тарасюк;
- хореограф року – Ірина Божик;
- депутат року – Павло Карп’юк;
- лікар року – Наталія Шилова;
- священник – отець Юрій Здебський;
- аграрій року – Валерій Діброва;
- фермер року – Євген Шелепіна;
- керівник року – Аліна Сич;
- тренер року – Руслан Гань.
Вони отримали дипломи, памятні подарунки та статуетки.
Звання «Людина року міст Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського району» присвоєні:
- рятувальник року – Ярослав Карачун;
- захисник року – Руслан Медвідь;
- учитель року – Наталія Козік;
- митець року – Анатолій Бойко;
- міський голова року – Петро Саганюк;
- депутат року – Сергій Радкевич;
- директор року – Сергій Коба.
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На дійство завітало близько ста гостей: це митці, підприємці, спортсмени, активісти, освітяни, лікарі, представники міської влади та інші - пише Буг.
Вечір проходив у дружній атмосфері: на балу танцювали всі – хто вміє, і хто вчиться, спілкувались та фотографувались. Учасники балу також змагалися у майстерності вальсувати.
Музичну частину справжнього балу забезпечили Назар Нагорнюк на саксофоні, Ліна Ткачук та Олександр Чишій, вихованці зразкової вокальної студії “Ладомир” – вокальними виступами.
Найголовніший атрибут переможця балу – кришталеву туфельку цьогоріч отримали отримали Жилінські Лілія та Сергій (мама та син).
А під час балу відбулась і церемонія нагородження «Людина року Володимир-Волинського-Іваничівського району». Конкурс започаткований редакцією газети “Місто вечірнє”, де жителі міста обирали номінантів у номінаціях до цього талонами.
“Оператором комп’ютерної програми занесено 4749 заповнених купонів, дійсними визнано 4697. Жителі міста та району назвали 114 номінантів в 64 номінаціях”, – відзначили організатори.
За результатами голосування мешканцями обох районів подяками за безкорисливе служіння на благо громади і Батьківщини відзначені у номінаціях:
- активіст року – Тарас Сватко;
- ветеринар року – Сергій Тернов;
- голова ОТГ – В’ячеслав Католик;
- фотограф року – Іван Дуда;
- підприємець року – Володимир Тарасюк;
- хореограф року – Ірина Божик;
- депутат року – Павло Карп’юк;
- лікар року – Наталія Шилова;
- священник – отець Юрій Здебський;
- аграрій року – Валерій Діброва;
- фермер року – Євген Шелепіна;
- керівник року – Аліна Сич;
- тренер року – Руслан Гань.
Вони отримали дипломи, памятні подарунки та статуетки.
Звання «Людина року міст Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинського та Іваничівського району» присвоєні:
- рятувальник року – Ярослав Карачун;
- захисник року – Руслан Медвідь;
- учитель року – Наталія Козік;
- митець року – Анатолій Бойко;
- міський голова року – Петро Саганюк;
- депутат року – Сергій Радкевич;
- директор року – Сергій Коба.
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